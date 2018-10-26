Факт задержания сотрудников Минкультуры и спорта подтвердили в Нацбюро

В пятницу в ходе брифинга в Нацбюро официальный представитель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова подтвердила факт задержания сотрудников министерства культуры и спорта. Однако более детально об этом деле она рассказывать отказалась.

«В настоящее время проводится досудебное расследование. Вся информация в рамках статьи 201 УК РК не распространяется», - заявила Бастарова.

Отвечая на вопрос журналистов, был ли факт задержания лиц из министерства культуры и спорта, она ответило утвердительно: «был».

Вместе с тем она попросила учесть, что «данную информацию Национальное бюро по противодействию коррупции не распространяло».

«Поэтому я ещё раз повторяю: проводится досудебное расследование. Если у нас будут дополнительные сведения для вас, мы это обязательно сообщим», - сказала Бастарова.

Отметим, что ранее через мессенджеры распространялась информация о том, что Нацбюро в Астане в ресторане «Wall Street» с привлечением спецназа при получении взятки в $37 тыс. от директора «КазАкпарат» К.Ботабай за заключение договора госзакупа были задержаны сотрудники министерства культуры и спорта РК - руководитель департамента Еренай Даржибаев, ответственный секретарь Куатжан Уалиев и 5 сотрудников ведомства.