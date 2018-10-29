В Астане продолжат установку информационных табло на остановках, и в течение 2019 года планируется установить до 182 табло, сообщается на сайте столичного акимата.

«В настоящее время на автобусных остановках столицы функционируют 133 табло, благодаря которым пассажиры могут быть проинформированы о времени прибытия того или иного маршрута, что в свою очередь позволяет им сократить время в дороге, выбирая оптимальный маршрут движения. Актуальность отображаемых на табло данных составляет более 90%. До конца 2019 года планируется установка до 182 табло», - говорится в сообщении акимата.

Также сообщается, что создано мобильное приложение Astra Bus для отслеживания передвижения автобусов на маршрутах в режиме реального времени. Таким образом, жители столицы могут отслеживать движение общественного транспорта двумя способами. На сегодня приложением пользуются более 200 тыс. человек.

Между тем аким Алматы Бауыржан Байбек не видит надобности в установке электронных табло на остановках города. По мнению градоначальника, сегодня каждый алматинец обладает смартфоном с установленным там приложением, позволяющим отслеживать движение автобусов. Vласть объясняла, почему это не так:

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