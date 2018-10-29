Назарбаев обсудил с Ермекбаевым участие казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны Нурланом Ермекбаевым. Глава минобороны доложил главе государства о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также о приоритетных направлениях их дальнейшего развития, сообщила пресс-служба президента.

Ермекбаев проинформировал президента о предпринимаемых мерах по повышению уровня боевой подготовки военнослужащих, их социальному обеспечению и обеспечению армии вооружением, а также остановился на деятельности казахстанского контингента в составе миротворческих миссий.

В завершение встречи Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Напомним, что сегодня глава государства подписал закон «О ратификации меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Индия о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ)». Меморандум предусматривает совместное развертывание вооруженных сил двух государств во Временных силах ООН в Ливане. Индия в качестве ведущего государства обеспечивает командование, управление и штаб батальона, три стрелковые роты, механизированную пехотную роту, штабную роту и роту обеспечения, в общей сложности 730 военнослужащих. Казахстан в качестве поддерживающего государства предоставляет стрелковую роту в количестве 120 военнослужащих. Общая численность совместного батальона составляет 850 человек. При этом казахстанский миротворческий контингент разворачивается со своим личным оружием. Подготовка основной группы личного состава казахстанского миротворческого контингента проводится в Центре миротворческой подготовки ООН в Нью-Дели.