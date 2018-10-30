Мир за ночь 29-30 октября 2018 года

Спасатели не нашли выживших при крушении индонезийского Boeing, Эквадор назвал условия для продолжения пребывания Ассанжа в посольстве, Палестина отказалась признавать Израиль, в теракте в столице Туниса пострадали не менее 20 человек, а Центр по примирению заявил о подготовке «Белыми касками» в Сирии к провокации с химоружием. Тем временем США направят на границу с Мексикой 5 тыс. военных, на Дональда Трампа подали в суд из-за дезинформации инвесторов, а Венецию затопило после шторма.

Представитель Агентства по поиску и спасению Индонезии Бамбанг Сурио Аджи сообщил, что, в ходе поисково-спасательных работ найдены фрагменты тел погибших, но живых людей не обнаружили, пишет газета «Известия». В настоящее время зону поисков расширили до глубины 30-40 км и до 150 кв. морских миль. Напомним, Boeing 737 направлялся в индонезийский город Панкалпинанг и утром 29 октября, спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, самолет упал в море в районе острова Ява. На месте крушения ведется поисково-спасательная операция. На борту лайнера находились 189 человек.

Эквадорский генпрокурор Иниго Сальвадор во время рассмотрения судом иска Джулиана Ассанжа назвал условия пребывания основателя WikiLeaks в посольстве, сообщает РБК. По его словам, «мистер Ассанж может оставаться в посольстве так долго, как захочет», если будет «следовать правилам»: сам оплачивать свои медицинские счета, телефонные звонки и убирать за котом. Генпрокурор подчеркнул, что проживание Ассанжа в здании дипмиссии стоило Эквадору $6 млн. До этого во время заседания суда Ассанж заявил, что новые правила могут быть знаком того, что президент Эквадора Ленин Морено планирует лишить его убежища и выдать властям США. Суд отказался снять установленные для Ассанжа правила и тем самым не удовлетворил его иск, адвокаты основателя WikiLeaks заявили, что будут обжаловать это решение.

Центральный совет Организации Освобождения Палестины (ООП) на заседании в понедельник «принял решение заморозить признание государства Израиль до тех пор, пока не будет признано государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», сообщает ТАСС. Кроме того, «прекращается координация в сфере безопасности, а также приостанавливается экономическое сотрудничество». Одновременно с этим ООП декларирует свое право на «сопротивление оккупации всеми средствами в соответствии с нормами международного права». Организация возложила всю ответственность за срыв всех договоренностей по перемирию на ХАМАС. Ранее после переноса США своего посольства в Иерусалим палестинские власти уже декларировали отказ от признания Израиля и прекращение сотрудничества в сфере безопасности. На состоявшейся в понедельник в Рамалле сессии ЦС эти решения закреплены как окончательные.

Террористка-смертница подорвала себя в центре столицы Туниса. В результате пострадали не менее 20 человек, в том числе 2 ребенка, сообщает ТАСС. Как рассказал министр внутренних дел республики Хишем Фурати, ранения получили 15 сотрудников сил безопасности и 5 мирных жителей. В ходе обыска в доме смертницы были найдены планы атаки, а в ходе расследования была установлена ее связь с террористической группировкой «Исламское государство».

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил, что «Белые каски» начали постановочные съемки для провокации с химоружием с участием неизвестных местным жителям людей, сообщает «РИА Новости». По его словам, на линии соприкосновения в районе населенного пункта Мареа боевики спровоцируют ответный огонь военнослужащих сирийской армии, затем на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории инсценируют артиллерийский обстрел снарядами с отравляющими веществами, якобы произведенный со стороны подразделений Вооруженных сил Сирии. «После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками», - полагает Савченко. Центр призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций. Организация «Белые каски» известна тем, что ее активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако в российском МИД считают, что деятельность «Белых касок» – часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

США отправят к южным границам с Мексикой 5 тыс. военных вместо ранее запланированных 800, пишет газета «Известия». Военнослужащие заступят на охрану границ в Техасе, Аризоне и Калифорнии и, скорее всего, будут размещены на пропускных пунктах. Они будут содействовать пограничникам в таких вопросах, как установка палаток, обеспечение медицинской помощью и других. Ранее в этом же районе разместили около 2 тыс. служащих американской национальной гвардии. В настоящее время к границам США приближается караван мигрантов из Сальвадора, а по территории Мексики в том же направлении двигается караван из Гондураса. Всего к границам США направляется 7 тыс. человек, все они хотят получить убежище в Соединенных Штатах или в Мексике.

На компанию президента США Дональда Трампа и его семью подали в суд за дезинформацию инвесторов, сообщает «Коммерсантъ». В суд подали на Трампа подали лично, а не в качестве президента страны, также в иске указана его дочь Иванка и сыновья Эрик и Дональд-младший. Как отмечается в иске, Трамп до избрания его президентом 5 лет рекламировал компанию многоуровневого маркетинга ACN в своем реалити-шоу «Подмастерье» и в других местах и говорил, что люди, пришедшие на работу продавцом в компанию, получат большую прибыль без риска. Он не раскрывал, что получал деньги за эту компанию. В заявлении говорится, что одна из истцов заплатила порядка $499 первоначального взноса, а после вложила в ACN тысячи долларов, заработав всего $38. Другие также потратили большие деньги, ничего не получив взамен. Пострадавшие намерены организовать классовый иск, задействовав закон о вымогательстве, который обычно используется для борьбы с мафиозными организациями.

Штормовые ветра привели к резкому повышению уровня воды в Венеции, затопленной оказалось около 75% территории города, пишет РБК. По сообщениям местных властей, уровень воды превысил 150 см выше уровня моря. Повышение уровня воды на отметку более 120 см означает для города, расположенного на острове, риск полного затопления. В частности, вода уже затопила одну из главных достопримечательностей города – площадь Сан-Марко, местные власти наводят временные мосты и наплавные тротуары, чтобы местные жители и туристы могли передвигаться по улицам. По данным экстренных служб, жертвами стихии стали 5 человек, двое из них погибли в результате падения дерева, один человек пропал без вести, еще один тяжело пострадал в результате падения дерева на машину. Скорость порывов ветра оценивается в 100 км/ч. Это сильнейшее наводнение с 2012 года. Причиной наводнений в городе обычно становится нагон воды в Венецианскую лагуну из-за сильного ветра. В последние годы ситуация в Венеции осложняется постепенным погружением территории города в воду.