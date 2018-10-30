Альтернативную инфраструктуру льготного кредитования бизнеса создают в Казахстане

Министерство национальной экономики Казахстана предлагает создать альтернативную инфраструктуру льготного кредитования в регионах в обход банковскому финансированию в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Тимур Сулейменов.

Как напомнил министр, микрокредитование в городах в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства реализовано впервые в 2017 году. В настоящее время в схеме микрокредитования задействованы семь банков второго уровня и две микрофинансовые организации. Общая сумма выделенных средств для микрокредитования в городах в 2018 году составляет 17 млрд тенге, из которых освоено 11,1 млрд тенге и профинансировано 1 042 проекта.

«По состоянию на 1 января 2018 года по данным налоговых органов участниками программы, получивших микрокредиты в 2017 году, произведено продукции на сумму 7,6 млрд тенге, создано и сохранено порядка 1 тыс. рабочих мест, а также выплачено налогов в бюджет размере 299 млн тенге. Мы ожидаем значительное увеличение показателей эффективности после оценки налоговой отчетности бизнеса по итогам 2018 года, то есть после полного цикла (годового) использования бюджетных средств в экономике», - также рассказал Сулейменов, отметив, что в разрезе отраслей экономики наибольшее число заемщиков представляют сектора торговли, услуг, обрабатывающей промышленности и строительства.

Что касается гарантирования микрокредитов, то в 2018 году заключено 320 договоров гарантирования на сумму 1,9 млрд тенге.

«Практически по каждому третьему займу предоставлены гарантии», - уточнил глава Миннацэкономики.

Вместе с тем в апреле текущего года в целях оказания поддержки мелким проектам начинающих предпринимателей из числа заемщиков программы исключены действующие предприниматели. При этом, «по мнению БВУ, ориентация программы на начинающих предпринимателях, работающих менее трех лет, увеличивает риски невозвратности кредитов за счет их использования ненадежными стартап-проектами», из-за чего данная мера значительно сократила участие БВУ в программе.

«В этой связи в текущем году предложено создать альтернативную инфраструктуру льготного кредитования в регионах в обход банковскому финансированию. На сегодня с участием НПП «Атамекен» микрофинансовые организации созданы в четырех областях – Костанайской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской. До конца текущего года будут созданы 9 микрофинансовых организаций в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях», - сообщил Сулейменов.

Учитывая это, в рамках проекта госпрограммы категория участников вновь дополнена действующими предпринимателями, а также снижены требования по созданию рабочих мест получателями микрокредитования, что, по мнению министра, «повысит доступность финансовых средств для заемщиков в городах».