Оповещение населения о ЧС останется на «высоком уровне» – Абаев

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал постановление правительства, которым за Генпрокуратурой, КНБ, МВД и Минобороны устанавливается право на блокировку интернета и средств связи в случае чрезвычайных ситуаций.

«Не говорится, что априори будет отключаться связь. Речь же не идет об этом. Наверняка, будет какая-то комиссия, которая будет принимать это решение, в случае, чтобы не было паники», - сказал Абаев в кулуарах правительства во вторник.

Он добавил, что нужно «исходить из того, что в случае возникновения каких-то природных катаклизмов, у этих 4 госорганов будет право экстренно блокировать связь в связи с тем, что это будет необходимо, чтобы не вызвать панику».

«Потому что паника может вызвать опасность. Случаев много, не будем размышлять только об одном, конкретном, вы должны понять, что с точки зрения государства, чем раньше мы доставим информацию об этом, тем быстрее мы сможем спасти людей, и эта информация должна исходить из разных источников», - отметил Абаев.

Отвечая на вопрос, будут блокироваться все средства связи или только интернет, министр ответил: «Наверное, здесь будут приниматься решения в общем, здесь речь идет не только о мобильных телефонах, в общем о связи».

Говоря о возможностях блокировки интернета только в одном городе или области, Абаев ответил, что это «технически возможно».

Также министр заверил, что «вопросы оповещения населения (о ЧС - V) останутся на самом высоком, должном уровне».

«Здесь нет речи о том, что при наводнении связь будет отключена, здесь нужно рассматривать с разных сторон, это только возможность. В таких ситуациях специальная связь и специальные радио-точки будут работать. К примеру, если будет наводнение, народ будет оповещен», - сказал он.

Вместе с тем Абаев признался, что по данному вопросу «ему надо проконсультироваться».

«Так как в этом перечне нет нашего министерства, мне необходимо проконсультироваться, узнать более подробно, что подразумевали разработчики. Мы принимаем очень много постановлений. Тем более не мы являемся разработчиками. Как госслужащему мне нужно просто разобраться, необходимо узнать алгоритм. Я готов до сегодняшнего вечера прокомментировать в социальных сетях», - сказал Абаев, указав, что «как простого обывателя» его «не смущает» отсутствие юридического термина «ЧС социального характера».

Постановлением правительства от 28 октября внесены изменения в постановление от 13 апреля 2005 года «Об утверждении перечня центров управления связью государственных органов, во взаимодействии с которыми осуществляется управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Документом утвержден «перечень государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения». Таким правом наделены генеральная прокуратура, комитет национальной безопасности, министерство внутренних дел и министерство обороны.