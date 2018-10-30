Гособвинение запросило 5 лет для водителей сгоревшего в Актюбинской области автобуса

В Актобе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошли прения по делу о гибели 52 пассажиров сгоревшего в январе этого года автобуса на трассе в Актюбинской области. Гособвинитель Осман Орынбасарулы запросил для водителей 5 лет лишения свободы и 7 лет для механика и директора транспортной компании, передает «Казинформ» .

Орынбасарулы, зачитывая обвинение, запросил признать водителей автобуса Барата Танатова, Максата Пернебекова и Нуржана Кыргызбаева виновными по статьям 292 (нарушение требований пожарной безопасности) и 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РК и назначить им наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с лишением водительских прав на 7 лет и лишением права работать в сфере пассажирских перевозок. Директора ТОО «Азиатранзитсервис» Нурлыбека Тлепбаева и механика предприятия Бахадура Пердебаева признать виновными по статьям 254 (недобросовестное отношение к обязанностям), 348 (недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями), 384 (незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов) и назначить им наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому с лишением права занимать руководящие должности и работать в сфере пассажирских перевозок на 5 лет.

По словам прокурора, автобус сломался на трассе из-за замерзшей солярки. В ходе следствия выяснилось, что единственным официальным водителем автобуса был Пернебеков, Кыргызбаева он нанял сам в качестве слесаря, а с Танатовым договорился, что подвезет его до России, взамен тот будет помогать вести автобус. После того, как бак замерз, Пернебеков ушел спать в салон автобуса, сказав двум другим водителям, что пассажиры могут взять паяльную лампу и сжечь на улице один баллон. Ночью случился пожар из-за паяльной лампы и емкости с бензином, которые оказались в салоне. По словам Орынбасарулы, паяльную лампу в салон автобуса принес Кыргызбаев.

«Техэкспертиза показала, что лампа стояла между вторым и третьим рядом. Водитель встречной автомашины подтвердил, что в ту ночь он останавливался у автобуса и по просьбе поделился своим бензином. Эксперт Сулейменов подтвердил, что большинство пассажиров в момент пожара спали, и они погибли от угарного газа, так как человек во сне во время пожара не может проснуться и погибает, не приходя в сознание», - рассказал гособвинитель.

Напомним, 18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе Самара – Шымкент сгорел автобус с 52 пассажирами - гражданами Узбекистана, которые ехали в Россию. В живых остались 3 водителя и 2 пассажира. В ходе следствия выяснилось, что причиной пожара стала паяльная лампа и емкость с бензином, которыми пытались обогреться пассажиры в салоне автобуса. Автобус был технически неисправен.