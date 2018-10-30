Назарбаев и Абдыкаликова обсудили подготовку к предстоящим праздникам

Как сообщается на сайте Акорды, Абдыкаликова доложила Назарбаеву о деятельности комиссий по государственным наградам и по присуждению госпремии в области литературы и искусства, а также предоставила информацию о деятельности консультативно-совещательных органов при президенте Казахстана и отчет о ходе подготовки к проведению национальных и государственных праздников. Глава государства подчеркнул важность осуществления качественной организационной работы в данном направлении и дал ряд конкретных поручений.

1 декабря в Казахстане отмечается государственный праздник - День первого президента, а 16 и 17 декабря - День независимости, который является национальным праздником.