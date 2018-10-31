Это произошло из-за сбоя в датчике разделения ступеней
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Роскосмос назвал причину аварии ракеты «Союз-ФГ»
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Причиной аварии ракеты «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

«Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», - сказал Крикалев.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты, уточнил он.

Напомним, 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту произошла авария. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Позже в «Роскосмосе» сообщили, что при аварии один из боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отделился, как положено, и столкнулся со второй ступенью. Также было предположение, что ракета была повреждена во время окончательной сборки на космодроме.

Первый запуск ракеты «Союз-ФГ» после аварии 11 октября запланирован на 16 ноября. При этом сообщалось, что перед запуском боковые блоки ракеты отсоединят для проверки, чтобы избежать аналогичной аварии. После проверки блоки присоединят обратно.

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