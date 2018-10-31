Курс доллара на бирже приблизился к отметке 369 тенге

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий в среду на Казахстанской фондовой бирже составил 368,95 тенге, укрепившись за сутки на 0,40 тенге.

Сегодня глава Нацбанка Данияр Акишев сообщил, что регулятор «сохранит режим плавающего обменного курса без установления границ, коридора или других ориентиров». В Нацбанке также считают, что «обменный курс будет складываться, в основном, в зависимости от ситуации с платежным балансом страны, то есть под влиянием баланса притоков и оттоков иностранной валюты на рынок страны», что, по словам Акишева, «позволяет минимизировать внешние шоки и незамедлительно корректировать показатели конкурентоспособности нашей экономики».

Также в Нацбанке ожидают «сохранение тенденции уменьшения размеров дефицита текущего счета в ближайшие годы, что предполагает минимизацию негативных факторов для курса национальной валюты».

Вместе с тем Акишев назвал «кратковременными рисками» для обменного курса тенге «неопределенность на мировых финансовых рынках и ухудшение ситуации по курсам валют стран основных торговых партнеров». По его информации, с начала 2018 года по 30 октября тенге ослаб на 10,9% до 368,55 тенге за доллар. Это вызвано внешними факторами – укреплением доллара США к валютам развивающихся стран и ужесточением антироссийских санкций.