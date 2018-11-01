Инфляция в Казахстане за десять месяцев составила 3,7%

Инфляция в Казахстане за январь-октябрь 2018 года составила 3,7%. Цены на продовольственные товары за десять месяцев увеличились на 2,6%, непродовольственные – на 5,1%, платные услуги – на 3,5%, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.

С начала года повышение цен отмечено на сахар-песок на 20,9%, сыр сычужный – на 10,6%, молоко консервированное – на 9,4%, конину – на 8,5%, масло сливочное – на 7,4%, кисломолочные продукты – на 6,2%, свинину, колбасные изделия – по 5,8%, говядину – на 5,3%, баранину – на 5,1%. Снижение цен зафиксировано на чеснок на 37,2%, перец сладкий – на 36,1%, картофель – на 28%, лук репчатый – 24,1%, крупу гречневую – 21,2%, морковь – на 14,8%.

Прирост цен на автомобили, строительные материалы составил 6,3%, на одежду и обувь – 6,1%, на фармацевтическую продукцию – 6%, на бытовые приборы – 5,9%, на текстильные изделия – 5,8%, на канцелярские товары – 5,7%, на товары личного пользования – 5,2%, на моющие и чистящие средства – 4,4%, на мебель и предметы домашнего обихода – 4,1%.

Дизельное топливо подорожало на 20%, уголь каменный – на 6,8%, газ сжиженный в баллонах – на 6%, а бензин – подешевел на 2,7%.

Уровень цен на услуги кабельного телевидения вырос на 11,4%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 6%, услуги детских дошкольных учреждений, медицинские услуги – на 5,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 4,3%, услуги санаториев – на 3,8%, высшего образования – на 3,6%, сотовой связи, абонентскую плату за доступ к сети интернет – по 3,1%.

Авиаперевозки подорожали на 13,7%, проезд железнодорожным транспортом – на 8,1%, междугородним автобусом – на 6,3%, внутригородским автобусом – на 3,1%.

В индексе потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 37,8%, непродовольственных – 30,1%, платных услуг – 32,1%.

