ЕБРР прогнозирует снижение темпов роста экономики Казахстана в 2018 и 2019 гг.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в новом докладе «Региональные экономические перспективы» прогнозирует снижение темпов роста экономики в Центральной Азии с 4,8% в 2017 году до 4,6% в 2018 году в результате мер бюджетной консолидации и резкого падения добычи золота в Кыргызстане. В 2019 году темпы роста экономики снизятся до 4,2%.

«Замедление экономики отражает снижение доходов в добывающем секторе и необходимость в бюджетной консолидации», - говорится в докладе.

В Казахстане темпы роста, согласно прогнозам, замедлятся до 4% в 2018 году и 3,5% в 2019 году по сравнению с 4,1% в 2017 году в результате снижения поступлений от добычи нефти. Однако, как отмечает ЕБРР, «прогнозируемое существенное увеличение минимальной заработной платы будет в определенной степени поддерживать личное потребление», также будут способствовать экономическому росту инвестиции в основной капитал в нефтегазовом секторе.

В Узбекистане экономический рост снизится с 5,3% в 2017 году до 5,0% в 2018 году и до 4,5% в 2019 году в результате замедления роста реальных доходов населения – вследствие инфляции и дальнейшего увеличения дефицита торгового баланса.

В Кыргызстане темпы роста незначительно превысят уровень 2018 года и достигнут 3,2% 2019 году в результате предполагаемого роста экспорта несырьевой продукции, обусловленного дальнейшей интеграцией страны в ЕАЭС, а также дальнейшего роста денежных переводов из-за рубежа.

Таджикистан, по данным ЕБРР, столкнулся с серьезными бюджетными проблемами, ухудшением состояния государственного долга, нерешенными проблемами финансового сектора и значительными ограничениями, связанными с инвестиционным климатом. Темпы роста экономики в стране замедлятся до 6,1% в 2018 году и 5,0% в 2019 году по сравнению с в 7,1% в 2017 году.

«Тем не менее в Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане продолжается восстановление объемов денежных переводов, хотя они и остаются ниже докризисных уровней 2013-2014 годов», - отмечает ЕБРР.

В Туркменистане ожидается снижением темпов роста до 6,2% в 2018 году и 5,6% в 2019 году по сравнению с 6,5% в 2017 году. На это повлияет сокращение внутреннего потребления и дефицит иностранной валюты, затрудняющий ведение бизнеса, отмечается в докладе.

Экономический рост в Монголии остается стабильным после динамичного восстановления экономики в 2017 году – на 5,1% по сравнению со всего лишь 1,2% в 2016 году. Ожидается, что дальнейший рост экспорта полезных ископаемых и значительный приток прямых иностранных инвестиций обеспечат рост экономики на 6,1% в 2018 году и 6,0% в 2019 году.