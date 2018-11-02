МВД считает необходимым ужесточить ответственность за кражи

С начала текущего года в Казахстане за кражи задержаны 36 тыс. человек, из них 1705 человек – за скотокрадство. Причем 40% из общего числа задержанных, как показывает практика, совершают рецидив. В этой связи министерство внутренних дел считает необходимым ужесточить ответственность за данные правонарушения и предлагает в случае повторного совершения относить такие преступления к категории тяжких.

«В текущем году за кражи задержаны 36 тыс. человек. Из них 1705 – за кражу скота. Почти 40% (задержанных – V) – это лица, ранее уже совершавшие кражи. Это 14 тыс. задержанных, из них за кражу скота – более 700 человек. На учете в полиции по фактам скотокрадства состоит 2,8 тыс. человек, сбытчиков скота – 72, перевозчиков – 336. В целом за кражи осуждены всего лишь 3,5 тыс. человек, из них за кражу скота – 648 человек», - сообщил в пятницу в ходе круглого стола в сенате первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов.

Как отметил первый замминистра, опыт отдельных стран СНГ показывает, что одним из действенных инструментов в решении проблемы является ужесточение законодательства за повторные кражи, а также введение отдельной ответственности за кражу скота.

«В Узбекистане кража, совершенная повторно, является тяжким видом преступления, за который предусматривается ответственность от 8 до 15 лет лишения свободы, - привел пример Сулейменов. - Надо отметить, что мы уже как несколько лет ужесточили ответственность за сбыт героина. Изымается 1 грамм героина – оно считается тяжким, осуждается на 12 лет и более. А кража скота – для населения тоже очень важная проблема. В этой связи нами инициированы соответствующие поправки в действующее законодательство, предусматривающее отнесение признака неоднократности совершения краж к категории тяжких преступлений, что нам позволит по всем видам краж проводить оперативные мероприятия и негласные следственные действия», - сообщил он.

Как объяснил замминистра, эти меры предусмотрены в проекте закона по вопросам усиления защиты прав собственности и арбитража, который сейчас рассматривается мажилисом. Кроме того, считает он, требует рассмотрения и проработки с госорганами предложение по введению самостоятельной нормы в Уголовный кодекс по данным видам краж.