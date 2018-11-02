Странам СНГ следует совместно заняться развитием 5G, считает Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с членами совета глав правительств государств-участников СНГ. Подчеркивая особую значимость проводимого заседания совета в укреплении сотрудничества стран Содружества, он выразил надежду, что «данное мероприятие внесет вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений». Также Назарбаев отметил важность развития торгово-экономических связей между странами, сообщила пресс-служба главы государства.

«За более чем четверть века СНГ состоялось как полноценная организация, которая позволила сохранить исторические узы между нашими народами и способствовала укреплению суверенитета каждой страны. Сегодня взаимодействие в рамках Содружества стало еще более значимым. Взаимная торговля внутри СНГ продолжает расти. В прошлом году объем товарооборота составил $164 млрд, увеличившись на 25%. Подобная тенденция продолжается и в этом году», - считает Назарбаев.

Он также остановился на результатах прошлого заседания совета глав государств СНГ в Душанбе и на озвученных в ходе саммита предложениях по снятию торговых барьеров в рамках Содружества, повышению эффективности взаимодействия в транспортно-логистической и туристической сферах, реализации проектов в космической отрасли, развитию цифровой экономики и использовании инновационных решений.

«Интеграция технопарков и реализация совместных инновационных проектов позволит получить крупный синергетический эффект для создания высокотехнологичного производства на пространстве СНГ. Западные страны активно используют интернет в формате 5G, без которого невозможно функционирование искусственного интеллекта. Нам следует заняться его развитием. Каждый из нас не сможет это осуществить по отдельности», - сказал Назарбаев.

Он считает необходимым провести практическую работу по реализации выдвинутых на саммите в Душанбе предложений.

«Важной задачей является разработка комплекса эффективных мер по всем направлениям. Осуществление данных инициатив будет не только способствовать экономическому развитию, но и станет важным фактором укрепления дружественных и стабильных отношений между нашими государствами, - отметил президент Казахстана.

Во встрече приняли участие премьер-министры Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, первый вице-премьер Армении, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана и председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ.