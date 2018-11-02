Завершено расследование по факту крушения пассажирского поезда в Жамбылской области

Главная транспортная прокуратура сообщила о завершении расследования по делу о крушении пассажирского поезда «Астана – Алматы» 17 июня в Жамбылской области.

«Расследованием установлено, что причиной схода вагонов послужило искривление пути под воздействием продольных сил из-за несвоевременного выполнения планово-предупредительных работ по текущему содержанию железнодорожного полотна. Ответственными за надлежащее содержание данного отрезка пути являлись работники Шуской дистанции пути – заместитель начальника, начальник участка №2 и его заместитель», - говорится в сообщении прокуратуры.

Указанные лица признаны подозреваемыми по делу, их деяния квалифицированы по ч.2 ст.344 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также крупного ущерба).

«Данные выводы подтверждены судебной экспертизой, исследованиями специалистов, свидетельскими показаниями, изъятой документацией, а также другими доказательствами. По делу допрошены более 700 человек, признаны потерпевшими 75 юридических и физических лиц, проведено более 50 различных экспертиз и исследований, которые в совокупности сформированы в более чем 70 томов», - отметили в надзорном органе.

1 ноября уголовное дело направлено в Шуский районный суд для рассмотрения.

Напомним, 17 июня на магистральном участке в 50 км от города Шу Жамбылской области произошел сход пассажирского состава сообщением «Астана-Алматы» из 20 вагонов. В результате крушения с рельсов сошли 8 пассажирских вагонов, в том числе 2 – с опрокидыванием. В результате погиб 1 человек, еще 11 пострадали. По данным КТЖ, всего в поезде находились 829 пассажиров.

Ход расследования уголовного дела был взят на контроль Главной транспортной прокуратуры.