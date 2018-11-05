Индонезийский Boeing мог разрушиться от удара о воду

«Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено», - сказал в интервью радиостанции Elshinta руководитель комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Он добавил, что «также не была установлена изношенность материалов самолета».

«Непосредственно в момент соприкосновения с водной поверхностью двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера при падении была очень высокой», - сказал Таджахоно, отметив, что поэтому «радиус разброса фрагментов самолета очень большой».

Ранее руководитель управления по предотвращению авиакатастроф комитета по обеспечению безопасности на транспорте Нуркаио Утомо рассказал, что экспертам удалось успешно скачать с бортового самописца информацию о последних 19 полетах лайнера. Говоря о последнем рейсе, он сообщил, что запись начинается с момента парковки в аэропорту Джакарты, взлета, потом самолет взял курс на юго-восток, а последние данные поступили в 06:31 по местному времени. Спасатели продолжают поиск речевого самописца, однако сложность заключается в том, что он оказался зарытым в морском грунте толщиной не менее метра.

29 октября Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Власти Индонезии продлили поиск жертв из-за того, что множество тел остаются на дне моря. На данный момент спасатели подняли на сушу 105 жертв падения самолета, из которых опознано лишь 7.