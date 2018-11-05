Казахстан ратифицировал договоры с Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о госграницах

Казахстан ратифицировал договоры с Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном, касающиеся государственных границ. Соответствующие законы подписал глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба президента.

«Главой государства подписан закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы», - говорится на сайте Акорды.

Договор был подписан 25 декабря 2017 года в Астане. Главной целью договора является международно-правовое закрепление правовых основ демаркации линии государственной границы между Казахстаном и Кыргызстаном.

Начальной точкой границы является точка стыка государственной границы Казахстана, Кыргызстана и Китайской Народной Республики, а конечной точкой линии границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

По итогам демаркации протяженность государственной границы составляет 1257,07 км. После вступления в силу настоящего договора стороны один раз в 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы.

Каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, а также несет ответственность за установленные ею ограничительные знаки и обеспечивает уход за ними.

Также глава государства подписал закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств». Договор подписан 10 ноября 2017 года в Самарканде па полях Международной конференции под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».