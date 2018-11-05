Взаимодействие в развитии туризма будет главной целью Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ

Алия Иксанова, Астана, Vласть Основной целью XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет 8 ноября в Петропавловске, является расширение казахстанско-российского взаимодействия в туристической сфере. Запланировано подписание порядка 30 документов межправительственного, межрегионального и коммерческого, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

«В мероприятии также примут участие руководители министерств и ведомств, главы регионов Казахстана и России, представители бизнеса в сфере туризма, форумы межрегионального сотрудничества проходят ежегодно», - сказал Смадияров.

По его данным, основной целью предстоящего мероприятия является расширение казахстанско-российского взаимодействия в туристической сфере, в том числе за счет углубления кооперационных связей между деловыми кругами и государственными структурами двух стран, обмена передовым опытом в развитии и продвижении различных видов туризма, стимулировании притока взаимных инвестиций в туристическую индустрию.

«В рамках форума планируется проведение заседания казахстанско-российского делового совета, казахстанско-российской туристской выставки, пленарного заседания, а также подписание порядка 30 документов межправительственного, межрегионального и коммерческого характера», - сообщил Смадияров.