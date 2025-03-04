Комитет возглавил Айбек Смадияров
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Назначен председатель комитета международной информации МИД
Фото МИД Казахстана

Председателем комитета международной информации МИД Казахстана назначен Айбек Смадияров, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

41-летний Смадияров с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций – официальным представителем МИДа, с 2019 по 2023 год был зампредом комитета международной информации – пресс-секретарем МИД, а в 2018-2019 годах возглавлял пресс-службу ведомства.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

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