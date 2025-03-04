Назначен председатель комитета международной информации МИД

Комитет возглавил Айбек Смадияров
Председателем комитета международной информации МИД Казахстана назначен Айбек Смадияров, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Еще по теме:
- Супруга бывшего главы «Казахтелекома» Есекеева вошла в число акционеров МУИТ
- Казахстанско-Британский технический университет перешел под контроль государства
- В январе население снижалось более чем в половине регионов Казахстана
- Художник Паша Кас нарисовал новый мурал на стене в Алматы, где был Котенок Гав
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые