21 млрд тенге инвестиций намерены привлечь в СЭЗ «TURKISTAN» в 2019 году

Согласно приложению к положению о специальной экономической зоне «TURKISTAN» в 2019 году планируется привлечь 21 млрд тенге инвестиций, а к 2023 году – 40 млрд тенге. Соответствующее постановление правительства от 29 октября опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов «Адiлет».

Территория СЭЗ составляет 1 тыс. 338 га, в том числе исторический центр площадью 188 га, административный деловой центр площадью 750 га, промышленная зона площадью 400 га.

«СЭЗ создается в целях: ускоренного развития города Туркестан; повышения туристского потенциала города Туркестан и дальнейшего становления как духовной столицы Тюркского мира и развития высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных туристов; создания единой информационной базы для обслуживания туристов», - напоминается в документе.

Видами деятельности на территории СЭЗ являются: строительство мест размещения туристов, санаторных и оздоровительных объектов, объектов инфраструктуры, административных и жилых комплексов, больниц, поликлиник, школ, детсадов, музеев, театров, учебных заведений, библиотек, спорткомплексов, а также строительство объектов производства строительных материалов, прочей не металлической минеральной продукции, готовых металлических изделий, объектов производства и переработки.

Согласно приложению к постановлению, общий объем привлеченных инвестиций в 2019 году составит 19 млрд тенге в 2018 году в том числе 7 млрд прямых иностранных инвестийий, 21 млрд тенге – в 2019 году (8 млрд тенге иностранных инвестиций), 27 млрд тенге – в 2020 году (9 млрд тенге иностранных инвестиций), 28 млрд тенге – в 2021 году (10 млрд тенге), 24 млрд тенге – в 2022 году (12 млрд тенге) и 40 млрд тенге – в 2023 году (14 млрд тенге).

Объем производства товаров и услуг в 2018 и 2019 годах прогнозируется на уровне 12 млрд тенге, в 2020 году – 16,8 млрд тенге, в 2021 году – 17,2 млрд тенге, в 2022 году – 19, 3 млрд тенге, в 2023 году – 21 млрд тенге.

В этом году ожидается участие 24 компаний в работе СЭЗ, будет создано 1630 рабочих мест. При этом ежегодно количество участников и рабочих мест будет увеличиваться.

Доля местного содержания в общем объеме производства составит в текущем году 15%, в 2019 году – 20%, а к 2023 году будет доведена до 40%.

Напомним, глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании СЭЗ «TURKISTAN» 29 сентября.