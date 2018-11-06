В Нацбанке назвали главную причину отзыва лицензий у банков

Заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков рассказал об ужесточающих регулирование банков второго уровня нормах закона, который вступит в силу 1 января 2019 года, а также назвал главную причину отзыва лицензий у банков, сообщает «Казинформ» .

«На мой взгляд, самое главное, что нужно изменить – отношение к правильному бизнес-портфелю банка. Нужно понимать, что цена ошибки отражается на стоимости акций, бизнеса. Мы через нормы надзора также стимулируем банки. Это в их собственных интересах, и наша поддержка не будет безусловной. В новом законодательстве, которое вступит в силу с 1 января 2019 года, мы вводим такой механизм, что можем, как регулятор, принудительно сконвертировать все связанные депозиты банка в капитал. Но это в том случае, если мы понимаем, что в этом банке есть практика, когда есть связанные депозиты, мы можем потребовать их конвертировать, и кредиторы потеряют»,- сказал Смоляков после презентации доклада МВФ «Кавказ и Центральная Азия: Перспективы развития региональной экономики» в Алматы.

Он отметил, что все внимание будет обращено на изменение вещей, которые на повестке, а внедрение новых технологий – это долгосрочная перспектива.

Также Смоляков назвал кредитование связанных сторон главной причиной отзыва лицензий у банков и отметил, что с этим будут бороться особенно активно.

«Сейчас это основная причина большинства отзывов лицензий, которые мы провели за прошедшие полтора года. Если вы соберете все 5 банков, у которых мы отозвали лицензии, это почти 5% банковской системы. В большинстве своем это было связано с низкими практиками инрайтинга, кредитования, в конечном счете, бенефициаром всех этих кредитов были или собственники, или близкие к собственникам. Это то, что нужно менять. Нужна, прежде всего, заинтересованность самих банков. Мы, как регулятор, постоянно это исследуем», - сказал он.

Также с 1 января существенно изменится практика предоставления займов Национальным банком. В частности, будут классификационные группы, и регулятор не сможет предоставить займы некоторым банкам, которые не соответствуют требованиям. Зампред Нацбанка считает, что «это поможет менять поведение банков».

«Мы хотим, чтобы банки второго уровня вели свою работу качественно, могли грамотно и здраво оценивать риски и исключить связанный капитал. Других вопросов много, но это – самый важный», - отметил Смоляков.