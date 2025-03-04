Бектенов призвал банки второго уровня активнее включаться в финансирование реального сектора

Госинституты не должны подменять БВУ, считает он
Тамара Вааль, Астана, Власть
Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что государственные институты не должны подменять банки второго уровня, а создавать условия для их участия в финансировании экономики.
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