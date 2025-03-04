Бектенов призвал банки второго уровня активнее включаться в финансирование реального сектора

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что государственные институты не должны подменять банки второго уровня, а создавать условия для их участия в финансировании экономики.

Во вторник в ходе заседания правительства Бектенов заявил, что банкам второго уровня надо активнее включаться в финансирование реального сектора. То есть государство готово обеспечить инструменты субсидирования, гарантирования и рефинансирования, но от банков требуется готовность работать с промышленными и инфраструктурными проектами, а не только в сфере торговли и потребительского кредитования.

«Также надо обеспечить баланс между государственными институтами и банками. Государственные финансовые структуры должны не подменять банки второго уровня, а создавать условия для их участия в финансировании. В целом мы должны развивать инструменты частных инвестиций, включая выпуск корпоративных облигаций и механизмы государственно-частного партнерства», - подчеркнул премьер-министр.

Он поручил министерствам, акиматам, квазигосударственному сектору и банкам «мобилизовать все ресурсы для качественного и динамичного роста национальной экономики».

Глава правительства также поручил госорганам обеспечить полную поддержку инвесторов.

