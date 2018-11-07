Легализовать онлайн-торговлю алкоголем и лекарствами предложили в ЕАЭС

Авторами рекомендаций являются члены ЕЭК, также свои предложения и рекомендации направляли представители электронных торговых площадок и ассоциаций, секторов b2b и b2c, производители товаров, провайдеры логистических и платежных услуг.
«Предложение о расширении цифровой торговли отдельными товарами было выдвинуто бизнесом», - уточнил РБК представитель пресс-службы ЕЭК, добавив, что работа над «дорожной картой» не завершена и на экспертных площадках обсуждаются пока только отдельные предложения.
В документе с рекомендациями говорится, что объем продаж через иностранные торговые площадки на территории ЕАЭС растет в среднем на 30% в год, но действующие в странах Союза ограничительные практики не позволяют локальным игрокам получить максимальные преимущества от участия в цифровой торговле. В частности, на территории стран ЕАЭС действует прямой запрет на оборот алкогольной продукции, табачных изделий, лекарственных препаратов, ювелирных изделий. Но, как отмечается в документе, запреты на онлайн-торговлю этими товарами «оказались малоэффективными, данные товары продаются через интернет в обход действующего законодательства».
«В результате добросовестные продавцы теряют важнейший канал сбыта, (...) потребитель может получить товар, не соответствующий требованиям безопасности, а бюджеты стран теряют доходы», - указывается в документе.
В связи с этим авторы рекомендаций предлагают не запрещать торговлю алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирной продукцией, а ввести лицензионные правила и установить требования к организациям, торгующим этими товарами через интернет.
«Например, возможна реализация запрещенных на данный момент товаров только через специализированные веб-сайты. Кроме того, можно разрешить доставку спорных товаров, например термофильных препаратов или дорогостоящих ювелирных изделий только специализированным логистическим операторам, имеющим определенную лицензию и необходимые технические средства для перевозки», - прописано в документе.
Ожидается, что легализация онлайн-торговли алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирной продукцией поможет сократить долю контрафакта, повысить качество товаров, конкурентоспособность и доходы добросовестных продавцов.
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