Легализовать онлайн-торговлю алкоголем и лекарствами предложили в ЕАЭС

Онлайн-продажи алкоголя, лекарств, табака и ювелирных изделий могут разрешить на территории Евразийского экономического союза уже в 2019 году. Как пишет РБК , такое предложение есть в проекте «дорожной карты» по развитию цифровой торговли в странах ЕАЭС на 2019-2020 годы. Предложения по развитию онлайн-ретейла обсуждались на заседании экспертной площадки по цифровой торговле ЕАЭС на прошлой неделе, на основании рекомендаций по итогам заседания и будут вноситься изменения в «дорожную карту».

Авторами рекомендаций являются члены ЕЭК, также свои предложения и рекомендации направляли представители электронных торговых площадок и ассоциаций, секторов b2b и b2c, производители товаров, провайдеры логистических и платежных услуг.

«Предложение о расширении цифровой торговли отдельными товарами было выдвинуто бизнесом», - уточнил РБК представитель пресс-службы ЕЭК, добавив, что работа над «дорожной картой» не завершена и на экспертных площадках обсуждаются пока только отдельные предложения.​

В документе с рекомендациями говорится, что объем продаж через иностранные торговые площадки на территории ЕАЭС растет в среднем на 30% в год, но действующие в странах Союза ограничительные практики не позволяют локальным игрокам получить максимальные преимущества от участия в цифровой торговле. В частности, на территории стран ЕАЭС действует прямой запрет на оборот алкогольной продукции, табачных изделий, лекарственных препаратов, ювелирных изделий. Но, как отмечается в документе, запреты на онлайн-торговлю этими товарами «оказались малоэффективными, данные товары продаются через интернет в обход действующего законодательства».

«В результате добросовестные продавцы теряют важнейший канал сбыта, (...) потребитель может получить товар, не соответствующий требованиям безопасности, а бюджеты стран теряют доходы», - указывается в документе.

В связи с этим авторы рекомендаций предлагают не запрещать торговлю алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирной продукцией, а ввести лицензионные правила и установить требования к организациям, торгующим этими товарами через интернет.

«Например, возможна реализация запрещенных на данный момент товаров только через специализированные веб-сайты. Кроме того, можно разрешить доставку спорных товаров, например термофильных препаратов или дорогостоящих ювелирных изделий только специализированным логистическим операторам, имеющим определенную лицензию и необходимые технические средства для перевозки», - прописано в документе.

Ожидается, что легализация онлайн-торговли алкоголем, табаком, лекарствами и ювелирной продукцией поможет сократить долю контрафакта, повысить качество товаров, конкурентоспособность и доходы добросовестных продавцов.



