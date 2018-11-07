На фасаде дома, в котором жил Денис Тен, появилась мемориальная доска

Утром 7 ноября в Алматы на фасаде дома по адресу: проспект Назарбаева, 48 (вторая улица Макатаева), появилась мемориальная доска памяти фигуриста, бронзового медалиста Олимпийских игр 2014 года, Дениса Тена. На ней указано, что в этом доме Денис Тен родился и жил.

Почтить память своего ученика в этот день прилетела Татьяна Анатольевна Тарасова, одна была одним из первых его тренеров. «Я хочу сказать об этом великом мальчике. Он хотел только эту страну представлять, только эту страну прославлять. К сожалению, так получилось, что он и умер в этой стране», — сказала она. — Миллионы людей, по всему миру, которые смотрели его выступления, искали на карте Казахстан».

Татьяна Анатольевна рассказала, что и в России будут проводить мероприятия и соревнования в память Дениса Тена.

Заместитель акима города Арман Кырыкбаев, произнося речь, отметил, что акимат планирует ежегодно проводить международный турнир имени Дениса Тена. Сейчас вместе с семьёй чемпиона разрабатывается эскиз памятника, возможно, он будет установлен уже этой весной.

На открытии мемориальной доски также выступили фигуристка Елена Радионова, заслуженная артистка СССР Роза Рымбаева и Генеральный Консул Российской Федерации.

25-летнего Дениса Тена убили в центре Алматы 19 июля 2018 года, подозреваемых задержали, но дело до сих пор не передано в суд, хотя глава министерства внутренних дел обещал, что это произойдет в конце сентября.

Вчера постановлением специализированного межрайонного следственного суда в отношении Нуралы Киясова продлена мера пресечения до 15 суток, то есть до 18 ноября. Арест Армана Кудайбергенова продлен до 19 ноября, а Жанар Толыбаевой продлили содержание под стражей до 22 ноября.