Биртанов заверил, что исследования будут добровольными
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Минздрав планирует снять запрет на проведение клинических исследований на людях
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство здравоохранения законодательно хочет снять запрет на проведение медицинских клинических исследований на несовершеннолетних, беременных и других категорий граждан. Об этом стало известно в среду в ходе пленарного заседания мажилиса, на котором обсуждали в первом чтении поправки в законодательство по вопросам здравоохранения. Однако, как заверил министр здравоохранения Елжан Биртанов, все исследования будут проходить на добровольной основе, и никто не будет заставлять казахстанцев участвовать в них.

«Действующая редакция статьи 180 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» запрещает проведение медицинских клинических исследований на несовершеннолетних, беременных женщинах, военнослужащих, лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, недееспособных лицах. В рассматриваемом законопроекте эти же лица, а также престарелые и учащиеся, могут стать участниками медицинских исследований. Почему с запрета медицинских исследований на указанные категории лиц вы переходите на разрешение?», - поинтересовалась депутат Айгуль Нуркина.

Уже в кулуарах пленарного заседания министр здравоохранения Елжан Биртанов пояснил журналистам, что речь идёт о медицинских исследованиях «с целью внедрения новых технологий».

«То есть это обязательное требование проводится до клинических исследований в лабораториях, потом идут клинические исследования на добровольцах, прежде чем в широкую практику внедрить. До этого было ограничение на проведение таких исследований среди определенных категорий населения, в частности детей, беременных женщин, военнослужащих. В данном случае норма вводится для того, чтобы технологии или лекарства, предназначенные для этих категорий, мы могли внедрить. Соответственно, мы должны дать такую возможность», - заявил министр.

По его мнению, нельзя применять лекарства детям, которые не проходили исследования у детей, или препараты, которые необходимы для резидентных форм туберкулёза среди заключенных.

«Соответственно, мы хотим получить такое разрешение по законодательству. Но самое главное - это дело только добровольное, - подчеркнул глава Минздрава. - Соответствующие документы заполняются, соответствующие правила, стандарты, в том числе биоэтические комиссии будут контролировать эти исследования. Это, в принципе, мировая практика, что важно. Потому что новые препараты для лечения сложных заболеваний у детей, онкологических заболеваний постоянно появляются в результате научных исследований. Показывают хорошие результаты в рамках доклинических исследований, обычно на здоровых добровольцах. Многие пациенты имеют желание участвовать в таких исследованиях по собственному согласию. Это проводится бесплатно, за счёт самих разработчиков – университетов, фармацевтических компаний».

Биртанов также отметил, что в ведущих медицинских университетах мира есть аналогичный раздел для пациентов, в котором они могут подать заявку на участие в исследованиях.

«С одной стороны, это доступ к технологиям, еще раз говорю, что это решение самого пациента. Во-вторых, поднять уровень качества медпомощи. У нас возможность клинических исследований данным законопроектом, в целом по медицинским исследованиям, мы меняем подходы. Цель их такая, чтобы наши ведущие медики занимались научными изысканиями», - резюмировал Биртанов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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