Минздрав планирует снять запрет на проведение клинических исследований на людях

Министерство здравоохранения законодательно хочет снять запрет на проведение медицинских клинических исследований на несовершеннолетних, беременных и других категорий граждан. Об этом стало известно в среду в ходе пленарного заседания мажилиса, на котором обсуждали в первом чтении поправки в законодательство по вопросам здравоохранения. Однако, как заверил министр здравоохранения Елжан Биртанов, все исследования будут проходить на добровольной основе, и никто не будет заставлять казахстанцев участвовать в них.

«Действующая редакция статьи 180 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» запрещает проведение медицинских клинических исследований на несовершеннолетних, беременных женщинах, военнослужащих, лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, недееспособных лицах. В рассматриваемом законопроекте эти же лица, а также престарелые и учащиеся, могут стать участниками медицинских исследований. Почему с запрета медицинских исследований на указанные категории лиц вы переходите на разрешение?», - поинтересовалась депутат Айгуль Нуркина.

Уже в кулуарах пленарного заседания министр здравоохранения Елжан Биртанов пояснил журналистам, что речь идёт о медицинских исследованиях «с целью внедрения новых технологий».

«То есть это обязательное требование проводится до клинических исследований в лабораториях, потом идут клинические исследования на добровольцах, прежде чем в широкую практику внедрить. До этого было ограничение на проведение таких исследований среди определенных категорий населения, в частности детей, беременных женщин, военнослужащих. В данном случае норма вводится для того, чтобы технологии или лекарства, предназначенные для этих категорий, мы могли внедрить. Соответственно, мы должны дать такую возможность», - заявил министр.

По его мнению, нельзя применять лекарства детям, которые не проходили исследования у детей, или препараты, которые необходимы для резидентных форм туберкулёза среди заключенных.

«Соответственно, мы хотим получить такое разрешение по законодательству. Но самое главное - это дело только добровольное, - подчеркнул глава Минздрава. - Соответствующие документы заполняются, соответствующие правила, стандарты, в том числе биоэтические комиссии будут контролировать эти исследования. Это, в принципе, мировая практика, что важно. Потому что новые препараты для лечения сложных заболеваний у детей, онкологических заболеваний постоянно появляются в результате научных исследований. Показывают хорошие результаты в рамках доклинических исследований, обычно на здоровых добровольцах. Многие пациенты имеют желание участвовать в таких исследованиях по собственному согласию. Это проводится бесплатно, за счёт самих разработчиков – университетов, фармацевтических компаний».

Биртанов также отметил, что в ведущих медицинских университетах мира есть аналогичный раздел для пациентов, в котором они могут подать заявку на участие в исследованиях.

«С одной стороны, это доступ к технологиям, еще раз говорю, что это решение самого пациента. Во-вторых, поднять уровень качества медпомощи. У нас возможность клинических исследований данным законопроектом, в целом по медицинским исследованиям, мы меняем подходы. Цель их такая, чтобы наши ведущие медики занимались научными изысканиями», - резюмировал Биртанов.