Итоги опроса на eGov о переводе времени озвучат через три года

Министерство науки и высшего образования намерено огласить итоги опроса казахстанцев о переводе времени, который проводился на eGov, только через три года – когда будет завершено комплексное исследование, заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса глава ведомства Саясат Нурбек.

«Исследование не останавливалось, это один из компонентов комплексного исследования. Опросом (на eGov охвачено – В.) около 200 тыс. человек, далее будет определяться влияние на здоровье казахстанцев. Все это объединим и в рамках исследования будем определять», - сказал Нурбек.

Министр подчеркнул, что в ведомстве ставили себе задачу опросить 200 тыс. человек, и «этого показателя достигли». Однако пока результаты оглашать не собираются: «Озвучим его итоги после завершения исследования. Это первый этап».

Он пообещал, что все будет открыто.

По его словам, в этом году будут проведены все конкурсные процедуры, а комплексное исследование начнется в следующем году.

«По сути средства выделяются на три года, но мы постараемся завершить раньше», - заключил глава Миннауки.

Напомним, 22 ноября в приложении eGov mobile появился опрос, касающийся перевода времени. В нем были вопросы о том, что следует сделать с установленным временем, какой часовой пояс оптимальнее и т.д. Однако несколько дней спустя опрос исчез. Как заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, по запросу Миннауки нужно было опросить 200 тыс. человек, и, как только этот показатель был достигнут, опрос убрали.

19 ноября премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство окончательно поддержало решение о введении единого часового пояса. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что несмотря на это, отказываться от исследования о влиянии перевода времени на казахстанцев не будут. И на это исследование планируется потратить около 100 млн тенге.