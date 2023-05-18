Треть казахстанцев стала хуже относиться к России после начала ее вторжения в Украину

Треть граждан Казахстана стала хуже относиться к России после начала ее полноценного вторжения в Украину в феврале прошлого года, свидетельствуют результаты опроса , проведенного бюро DEMOSCOPE в мае этого года.

«У половины граждан (51,5%) отношение к России не изменилось. У трети казахстанцев (32,6%) оно ухудшилось. И лишь 4,7% опрошенных сказали про улучшение своего отношения к России с момента начала войны», - отмечается в сообщении бюро.

«Наиболее важным маркером общественного мнения является уровень поддержки сторон конфликта. Согласно результатам DEMOSCOPE 21,1% казахстанцев поддерживают Украину, при этом 12,8% на стороне России. Характерно, что большинство граждан 59,8% придерживаются нейтралитета», - говорится в сообщении.

В целом исследование DEMOSCOPE продемонстрировало, что спустя шесть месяцев с момента предыдущего опроса отношение граждан Казахстана к войне в Украине значительно не изменилось.

«Однако, в вопросах восприятия России отмечается отрицательная динамика. Так, в возможное нападение России на Казахстан верят 15% казахстанцев. Это в два раза превышает показатели ноября 2022 года. Тогда такую вероятность допускали лишь 8,3%.

Вместе с тем, 23,3% респондентов допускают подобный прогноз, но при определенных обстоятельствах. По данным предыдущего опроса так считали 19%. А 61,8%, напротив, считают подобный прогноз невозможным. В прошлом году этот показатель составлял 72,7%», - указывается в сообщении.

«Важно отметить, что в разрезе возраста наибольшая поддержка России зафиксирована среди респондентов старше 60 лет – 22,9%. Это вдвое выше показателя остальных возрастных категорий. И именно данная возрастная группа предпочитает получать информацию о войне в Украине по телевидению», - отметили исследователи.

Опрос DEMOSCOPE продемонстрировал, что суммарно треть казахстанцев (31,8%) разделяют нарративы Кремля: 13,6% убеждены, что Россия ведет специальную военную операцию против нацистов в Украине, а 18,2% верят, что Россия воюет со странами Запада и НАТО на территории Украины. За последние полгода эти показатели практически не изменились. При этом обращает на себя внимание тот факт, что доля казахстанцев, считающих, что Россия ведет войну против Украины с целью ее оккупации и дальнейшего присоединения, выросла с 22 до 28%. Это произошло за счет снижения доли тех, кто затруднился в данном вопросе (снижение с 44,7% до 39,7%).

Опрос проводился с 3 по 12 мая по телефону, в нем приняло участие 1,1 тыс. человек.