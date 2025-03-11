Исследование правительства не выявило негативного влияния перевода времени на казахстанцев

Исследование правительства не выявило негативного влияния перехода на единый часовой пояс на жизнедеятельность казахстанцев, заявил во вторник министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

«Результаты, основанные на данных, показывают отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения», - озвучил Шаккалиев результаты исследования.

В то же время депутаты маслихатов поддержали инициативу скорректировать рабочие графики по примеру Восточно-Казахстанской области, где в некоторых районах рабочий день установлен с 8:00 до 17:30.

«Эти меры направлены на улучшение баланса между профессиональной и личной жизнью, а также на создание более комфортных условий для граждан. При необходимости указанный опыт будет применяться в других регионах местными исполнительными органами», - сказал глава Минторговли.

По информации Шаккалиева, в рамках исследования с участием отраслевых экспертов из научных исследовательских институтов в области медицины, нейронаук, биофизики, генетики, астрофизики и физиологии, а также депутатов местных маслихатов всех уровней был проведен мониторинг воздействия единого часового пояса на здоровье, мониторинг потребления энергии и производительности труда.

В ходе работы правительство использовало «комплексный подход, включающий обработку данных, результаты опросов и сравнение показателей до и после изменения часового пояса».

«Была утверждена методология исследования, направленная на оценку воздействия изменения часового пояса на здоровье населения, потребление энергии, трудовую эффективность, успеваемость школьников, изменения в дорожном движении и другие аспекты, с использованием более 40 метрик и показателей», - уточнил министр.