Работу СЭЗ и индустриальных зон улучшат в Казахстане

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О специальных экономических и индустриальных зонах», которым упрощается процесс получения земельных участков для их строительства и регламентируется получение финансирования из бюджета.

Как пояснил депутатам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, новым законопроектом вводится новый механизм предоставления земельных участков от управляющих компаний участникам специальных экономических и индустриальных зон. В частности, на сегодня существует сложный процесс получения земельных участков, который в среднем занимает 6-9 месяцев, из-за чего «сроки введения проектов в эксплуатацию затягиваются, а инвесторы несут дополнительные временные, и как следствие – материальные издержки».

Кроме того, регламентация земельных отношений, предусмотренная в действующем законе «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» и Земельном кодексе, достаточно сложна и характеризуется многочисленными перекрестными отсылочными нормами между данными законодательными актами.

«Для разрешения этой ситуации законопроект предусматривает поправки, направленные на упрощение порядка получения земельных участков с более короткими сроками и минимальным объемом процедур для участников. В частности, земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается СЭЗ, будут предоставляться во временное возмездное землепользование управляющей компании СЭЗ на срок создания СЭЗ, а земельные участки, находящиеся в частной собственности, будут предоставляться в пользование управляющей компании СЭЗ в соответствии с договором временного пользования (аренды) земельными участками. В свою очередь управляющая компания будет сегментировать и передавать эти участки участникам СЭЗ», - рассказал Касымбек.

Таким образом, в рамках законопроекта усилены полномочия и статус управляющих компаний СЭЗ, а также компетенция уполномоченного органа в части разработки и утверждения необходимых нормативных правовых актов.

«Данная мера позволит упростить порядок получения земельных участков и иных разрешительных документов, а также исключит прямой контакт участников СЭЗ и местного исполнительного органа», - считает министр.

Аналогичный механизм в документе предполагается и для индустриальных зон.

Кроме того, законопроектом предусматривается необходимость разработки краткосрочной стратегии развития для всех СЭЗ, в которых будут предусматриваться целевые индикаторы их эффективности.

«Наличие таких стратегий позволит выработать четкий план реализации конкретных проектов, необходимых для достижения целей функционирования каждой СЭЗ, а также позволит оперативно реагировать на любые изменения в экономике и политике страны», - уверен Касымбек.

Вместе с тем документом регламентирована деятельность индустриальных зон. Дело в том, что сегодня отсутствует единый государственный орган, который отвечает как за политику, так и за финансирование строительства инфраструктуры.

«В этой связи в рамках законопроекта регламентирована деятельность индустриальных зон и их управляющих компаний, а также определен уполномоченный орган в области регулирования деятельности индустриальных зон в лице министерства по инвестициям и развитию», - добавил министр.

Также в рамках законопроекта индустриальные зоны разделены на зоны республиканского и регионального значения, а также малые и частные. В частности, зоны республиканского и регионального значения будут создаваться решением местного исполнительного органа, частные могут создаваться негосударственными юридическими лицами либо физическими лицами за счет собственных средств, частных инвестиций и займов. При этом инициаторы частных зон в обязательном порядке согласовывают с местным исполнительным органом концепцию создания частной индустриальной зоны.

Законопроектом также предусмотрено расширение полномочий Единого координационного центра в части возможности оценки и мониторинга реализации проектов на территории СЭЗ, ведения единого реестра участников СЭЗ и выдачи свидетельства участника СЭЗ, а также ведения единого реестра индустриальных зон.