Преступлением назвал повышение тарифов на комуслуги Назарбаев

Недобросовестные монополисты должны понести ответственность, заявил во вторник в ходе заседания совета безопасности президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он также подчеркнул, что повышение тарифов на коммунальные услуги является либо сознательным противостоянием посланию президента, либо головотяпством, которое происходит в результате безответственности. Однако в обоих случаях это является «преступлением».

«Что беспокоит население? Социологические исследования показали, что из шести проблем, которые мы выделили, стоит высокая стоимость коммунальных услуг, второе – дорогое медицинское обслуживание и обучение. Не знаю, почему медобслуживание. Третье – низкое качество образования. Все эти пункты предстоит еще изучить», - подчеркнул Назарбаев.

Он напомнил, что в своем послании «специально сказал» о том, что нужно поднимать зарплаты, строить жилье, обеспечить работой, газ провести – все для того, чтобы повысить социальное положение граждан.

«В обществе проводилось исследование о проблемах. Я дал задание генпрокурору исследовать коммунальный сектор. Он проверил и выявил результаты. Из-за таких результатов я созвал Совет безопасности», - заявил президент.

Глава государства напомнил, что в свое время Казахстан принял программу «тариф взамен инвестиций», она позволила с 2009 года «заработать монополистами миллиарды средств для модернизации своего производства».

«Именно (для – V) улучшения всего фонда генерирующих мощностей, мы пошли на двукратное увеличение тарифов. Вместо того чтобы инвестировать и обновлять мощности на эти деньги, энергетические крупные компании незаконно обогащались за счет потребителей, включая стоимость услуг. В стоимость услуг включали премии, бонусы своим работникам, вознаграждения по кредитам, а также необоснованно завышали производственные затраты», - возмутился Назарбаев.

В итоге проверка, проведенная генпрокуратурой, выявила ущерб населению со стороны энергопередающих компаний на сумму 14 млрд тенге, а также выявлен незаконный доход энергоснабжающих организаций на сумму 15 млрд тенге.

«В итоге вместо того, чтобы снизить затраты населения по этим пунктам, расходам, смотрите, что происходит? Это может произойти по двум моментам – или это сознательное противостояние посланию президента, чтобы принизить его роль, или головотяпство, которое происходит в результате безответственности и понимания своей роли ответственности. Оба эти, я считаю, преступления – и то, и другое», - возмутился президент.

В качестве примера он привел город Капшагай, где в период действия программы тариф вырос в два раза.

«Все нарушения стали возможными вследствие бездействия, отсутствия контроля со стороны компетентных госорганов – министерства энергетики, национальной экономики и местных исполнительных органов. Минэнерго должно следить за исполнением инвестиционных обязательств. За это мы давали поблажку по тарифам. В феврале на правительственном совещании, если помните, я поручил министру энергетики снизить стоимость электроэнергии для казахстанцев. Он обещал это сделать. Предложил в качестве еще одной дополнительной меры укрупнение энергопередающих компаний. Мы пошли на это, да? Руководство антимонопольного комитета вообще самоустранилось от исполнения своих обязанностей или же имеет интерес. Можно думать о том, что энергосоздающие предприятия договариваются с потребителями или посредниками: давай тариф сделаем, мы тебе потом взятку дадим. Это еще проверить надо. Я думаю, мы и до этого доберемся», - предупредил глава государства.

Он объяснил членам Совбеза, что расходы по услугам ЖКХ, включая плату за тепло, электроэнергию занимают значительную долю в общих расходах населения на жизнь. И чем выше тариф, тем больше нагрузка на семейный бюджет.

«Все мы тоже пользуемся, знаем. Если рост тарифов осуществляется искусственно, без подкрепления реальными экономическими расчетами, то это приводит к росту расходов каждой семьей своих денег. А это все в разрез к установкам в моем послании – повышение благосостояния, социального самочувствия граждан. Руководителям, представителям госорганов, кто не проникся этой задачей, до сих пор не понял суть послания, не только сам не понял – надо разъяснять, да еще и не выполняет, как он может оставаться на госслужбе? Недобросовестные монополисты должны понести ответственность», - заключил Назарбаев.

Как сообщал ранее генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров, за последние 5 лет тарифы на теплоэнергию в Казахстане выросли в 2 раза, а на электроэнергию – на треть. В связи с этим генеральная прокуратура провела масштабную проверку и выявила, что монополисты умышленно завышали свои расходы и заключали сомнительные сделки.