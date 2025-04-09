Уровень доверия казахстанцев к правительству резко снизился – опрос DEMOSCOPE

Опрос, проведенный Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 20 по 31 марта на тему «Восприятие социально-экономической ситуации в Казахстане», показал снижение доверия к правительству.

Опрос показал, что 58,9% казахстанцев ничего не слышали о IV заседании национального курултая 14 марта, на котором президент комментировал изменение налоговой нагрузки для бизнеса и другие государственные реформы, а также дал ряд поручений правительству. В то же время 41,1% опрошенных знают об этом событии.

Но в целом 39,1% граждан считают, что правительство выполнит лишь малую часть поручений президента или не выполнит практически ничего. Еще 19,4% считают, что будет выполнена только половина поручений. Более оптимистично настроены 20,4% граждан – они уверены, что большая часть или все поручения будут выполнены. Еще 21,2% затруднились с оценкой.

«Такие результаты могут быть обоснованы оценкой населения работы правительства Казахстана. Сравнительный анализ данных бюро DEMOSCOPE за ноябрь 2024 года и март 2025 года продемонстрировал, что за четыре месяца уровень общественного доверия правительству резко снизился», - отмечает бюро.

Так, доля граждан, считающих, что власти не справляются с работой, выросла с 39,3% до 65,7%. Одновременно вдвое сократилось количество граждан, положительно оценивающих работу правительства. В ноябре 2024 года таких было 46,7%, а уже в марте 2025 года – 23,8%.

Всего с 20 по 31 марта было опрошено 1100 человек в 17 областях и городах Астана, Алматы, Шымкент. Опрос проводился путем телефонных интервью среди абонентов сотовой связи Казахстана. В опросе приняли участие 47,4% мужчин и 52,6% женщин старше 18 лет. 65,7% предпочли отвечать на казахском языке, 34,3% – на русском. 76,3% респондентов – казахи, 11,3% – русские и 12,4% – представители других национальностей. 65,8% респондентов проживает в городе, 33,7% в сельской местности.

Проект реализует Международный центр журналистики MediaNet в сотрудничестве с исследовательским центром PAPERLAB при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра.