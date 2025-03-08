Население Актау вырастет до 500 тыс. человек к 2035 году

Новый генеральный план Актау предусматривает увеличение населения города до 500 тысяч человек к 2035 году. Документ представлен на общественное обсуждение накануне, пишет региональное издание «Лада».

Генплан, рассчитанный в целом до 2040 года, предусматривает, что к этому времени в Актау будет построено 70 новых школ, восемь больниц и шесть поликлиник.

В городе будет построено 28 новых микрорайонов, а общая площадь жилой застройки в Актау удвоится.

План предусматривает строительство новой объездной автодороги, расширение магистральных улиц и строительство новой главной магистральной улицы, которая будет проложена параллельно береговой линии и соединит аэропорт, жилые районы и деловой центр.

Актау намерены формировать как крупный туристический центр. Генплан предусматривает благоустройство набережной Каспийского моря, расширение пляжей, создание велодорожек, развитие маршрутов по каньонам, пустыням и соленым озерам, увеличение площади зеленых зон в городе, создание парков и бульваров, высадку деревьев вдоль магистралей.

Планом также предполагается рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата и внедрение системы очистки сточных вод.

Актау – областной центр Мангистауской области. Он возник как рабочий поселок в конце 1950-х. К 1989 году население города составляло около 160 тыс. человек, к началу 2025 года оно достигло почти 286 тыс. человек. Актау – один из лидеров среди крупных городов по приросту населения.