Монополисты включали в тарифы на ЖКХ премии и бонусы своим работникам – Кожамжаров

За последние 5 лет тарифы на теплоэнергию в Казахстане выросла в 2 раза, а на электроэнергию – на треть. В связи с этим генеральная прокуратура провела масштабную проверку и выявила, что монополисты умышленно завышали свои расходы и заключали сомнительные сделки, заявил генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров в среду на заседании коллегии по вопросу состояния законности при формировании тарифов на электро- и теплоэнергию.

«Вопрос тарифов очень чувствителен для населения, поскольку затраты на коммунальные услуги в семейном бюджете являются существенной статьей расходов. За последние 5 лет тарифы на теплоэнергию выросли вдвое, на электроэнергию – на треть. В связи с этим по поручению главы государства генеральная прокуратура провела масштабную проверку по всей республике. Выявлено умышленное завышение монополистами собственных расходов и их сомнительные сделки на сумму 29 млрд тенге. Так, в тарифы, с молчаливого согласия антимонопольного ведомства необоснованно включались премии и бонусы своим работникам, а также вознаграждения по кредитам. В целях увеличения затрат умышленно создавались различные аффилированные, в том числе и сервисные предприятия для ремонта и покупки оборудования по завышенным ценам», - рассказал Кожамжаров.

В дальнейшем, по его словам, «незаконно полученная прибыль выводилась через обнальные компании», «перечисленные искусственные расходы погашались за счет населения», а «монополисты на этом нечестно обогащались».

Кожамжаров отметил, что одной из основных причин такой ситуации стал «ненадлежащий государственный контроль, который оказался размытым между двумя министерствами – министерством национальной экономики и министерством энергетики».

«Врозь устанавливались тарифы, нет согласованности между собой и налоговыми органами по выявлению достоверных затрат монополистов. Если за 3 года уполномоченные органы компенсировали потребителям электроэнергии всего 3,7 млрд тенге, то прокуроры только за одну проверку выявили нарушения на сумму в 8 раз больше», - пояснил он.