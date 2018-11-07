Назарбаев объявил выговор министрам нацэкономики, энергетики и главе антимонопольного ведомства

объявил выговор министрам национальной экономики и энергетики Тимуру Сулейменову и Канату Бозумбаеву, а также председателю комитета по регулированию естественных монополий Азамату Майтиеву.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев недоволен повышением тарифов на коммунальные услуги для граждан и в среду по итогам заседания Совета безопасности

«Настолько вопрос (стоимости коммунальных услуг - V) острый. Председатель антимонопольного комитета, ты можешь исправить все это? Или уйдешь с этой работы?», - поинтересовался Назарбаев у Майтиева.

Последний в свою очередь заверил, что может все исправить.

«Сулейменов (министр национальной экономики - V), он способен сделать это? Ты ручаешься, отвечаешь за него?», - тут же обратился к главе Миннацэкономики президент.

«Так точно», - сказал Сулейменов.

«Ладно, тогда ограничимся объявлением выговора. Ты сам разберись, накажи кого положено, кого не нужно освободи и доложи мне по всем этим вопросам. А я буду поддерживать деятельность Генпрокуратуры. Он (Кайрат Кожамжаров, генеральный прокурор - V) доведет дело до конца и будет уголовная ответственность. Вообще по этому делу и Бозумбаев, и Минэкономики, и антимонопольное (ведомство - V) - все заслуживают сегодня очень сурового наказания. Поскольку он работает недавно, этот тоже. Бозумбаев отвечает за другие отрасли. Всех предупреждаю. В следующий раз будут приняты организационные меры», - предупредил Назарбаев.