Для трех монополистов введен компенсирующий тариф, снижающий цены на 1,2 млрд тенге
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В Астане после проверки прокуратуры снизили тарифы на тепло- и электроэнергию
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Прокуратура Астаны провела проверку законности формирования тарифов на тепло- и электроснабжение монополистами АО «Астана-Энергия», АО «Астана-РЭК» и АО «Астана-Теплотранзит» и ТОО «Астанаэнергосбыт». В ходе проверки было установлено, что компании «допускали многочисленные нарушения законодательства в сфере естественных монополий, производили нецелевое использование бюджетных средств, не исполняли инвестиционные программы», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Так, ТОО «Астанаэнергосбыт» при согласовании предельной цены с антимонопольным органом было указано, что приобретение 1 кВт/ч будет осуществляться за 11,8 тенге. На самом деле закуп производился в два раза дешевле. Также одним из действий субъекта монополии, причинившим убытки потребителям, признается неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на 5% от утвержденных уполномоченным органом размеров», - говорится в сообщении прокуратуры.

АО «Астана-Энергия» за 2017 год не исполнило статьи затрат на общую сумму 474 млн тенге, эта сумма должна быть компенсирована потребителям, добавили в прокуратуре.

Всего по результатам внесенных актов прокуратуры для трех монополистов введен временный компенсирующий тариф, снижающий цены на электричество и тепло на сумму 1,2 млрд тенге.

«В настоящее время тарифы на теплоснабжение снижены с 3016,52 тенге до 2842,99 тенге за Гкал и на электричество с 14,59 тенге до 13,89 тенге за кВт/ч», - уточнили в прокуратуре.

Напомним, что накануне в Акорде состоялось заседание Совета безопасности под председательством главы государства. Нурсултан Назарбаев назвал повышение тарифов на коммунальные услуги «преступлением» и подчеркнул, что это является либо сознательным противостоянием посланию президента, либо головотяпством, которое происходит в результате безответственности. Он поручил до конца года снизить тарифы на электроэнергию.

Сознательное противостояние посланию или безответственность?

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