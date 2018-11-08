Президент подвел итоги председательства Казахстана в Организации
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Казахстан успешно реализовал свои приоритеты в рамках ОДКБ – Назарбаев
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РК

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Казахстан успешно реализовал свои приоритеты в рамках ОДКБ. Об этом в четверг в ходе сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в широком составе заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Казахстан рассматривает ОДКБ в качестве авторитетной, эффективной структуры при активной всесторонней поддержке государств-членов Организации. Были успешно реализованы приоритеты Казахстана в своем председательствовании в этом году. Хотел бы подвести кратко итоги. Первое. В военной сфере мы планово завершили реформирование штаба ОДКБ, завершается подготовка к полноценному функционированию центра кризисного реагирования ОДКБ, предназначенного для расширения возможности по выявлению потенциальных угроз нашей безопасности. На территории Кыргызстана были проведены учения «Боевое братство-2018» с привлечением подразделения коллективных сил КСОР и миротворческого батальона ОДКБ», - рассказал Назарбаев.

Кроме того, на заседании межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-техническому сотрудничество, прошедшем в Алматы, создан координационный совет по стандартизации вооружения и военной техники.

«Председателем назначен заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. В этой связи мы надеемся на активизацию производственных кооперации оборонных предприятий наших стран», - добавил президент.

В рамках 73-й сессии генеральной Ассамблеи ООН реализована инициатива Казахстана о принятии универсального кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

«Сегодня к данному кодексу присоединились более 70 стран», - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем страны продолжили совместную работу в сфере противодействия современным киберугрозам.

«В текущем году в Астане был принят регламент информационного взаимодействия для повышения эффективности, скоординированности, реагирования на компьютерные инциденты», - напомнил Назарбаев.

И последнее - в фокусе внимания ОДКБ находилась борьба с незаконным оборотом наркотиков.

«За прошедший период проведено две операции «Канал». При этом в ее рамках на юге Казахстана проведена международная антинаркотическая операция «Канал – красный бархан». За ходом операции наблюдали представители Ирана, Китая, ОБСЕ, Евразийской группы по противодействию в легализации доходов, управление ООН по наркотикам, преступности, Интерпол, ЦАРЭКС и другие организации. В ходе первой части сессии сегодняшней СКБ, проведенной в узком составе, мы провели обстоятельный обмен мнениями по деятельности ОДКБ в контексте обеспечения международной и региональный безопасности», - рассказал глава государства.

В целом, по его информации, по всем вопросам, включенным в повестку дня, «достигнуто взаимопонимание».

«Среди принятых решений хочу особо выделить нормативное закрепление статуса «партнера ОДКБ» и «наблюдателя при организации». Данный шаг свидетельствует об открытости нашей организации, готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государствами и международными организациями. Пользуясь случаем от имени ОДКБ приглашаю заинтересованные стороны внимательно изучить нашу нормативную базу о процедурах получения статуса «партнера» или «наблюдателя», - сказал Назарбаев.

По информации пресс-службы президента РК, в заседании в узком составе президенты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, исполняющий обязанности премьер-министра Армении и исполняющий обязанности Генерального секретаря Организации обсудили проблемы международной и региональной безопасности, вопросы взаимодействия государств – членов ОДКБ в формате Организации и на международной арене.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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