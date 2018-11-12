4,3 млрд тенге направят на увеличение зарплат сотрудников КЧС в Казахстане

В течение ближайших трех лет на повышение зарплат сотрудников МВД направят 30 млрд тенге, из них 4,3 млрд предусмотрено на повышение зарплат сотрудников Комитета по ЧС. Об этом на правчасе в мажилисе по вопросам обеспечения пожарной безопасности в стране сообщил вице-министр финансов Руслан Жумагулов.

«Одной из главных проблем для сотрудников органов гражданской защиты является жилищный вопрос. Почти каждый четвертый аттестованный сотрудник не имеет жилья. При низкой зарплате – на сегодня это от 65 тыс. до 118 тыс. – участие даже в ипотечной программе «7-20-25» является проблематичным и требует серьезной проработки. Единственная компенсация сегодня для сотрудников органов государственной противопожарной службы является компенсация за жилищно-коммунальные услуги, которая на сегодня составляет 2739 тенге. Как следствие, это приводит к текучести кадров. Следует учесть, что большой риск профессии пожарного. Только за последние 5 лет погибли 6 сотрудников и 78 получили травмы. Планируется ли повышение зарплат и предоставление льгот сотрудникам органов гражданской защиты, как это сделано для военнослужащих?», - поинтересовалась депутат мажилиса Дания Еспаева.

Она также отметила, что «необходимо поэтапное строительство 130 пожарных депо без учета аварийных». По ее информации, оснащенность пожарной техники всего лишь 32% от норматива.

«В условиях ограниченного количества и недостаточного финансирования наблюдаются износы существующего парка пожарной техники. Предусмотрено ли дополнительное финансирование из республиканского бюджета на материально-техническое оснащение служб пожаротушения, в том числе на развитие инфраструктуры пожарных депо?», - задала еще один вопрос депутат.

В свою очередь вице-министр финансов Руслан Бекетаев сообщил, что «исходя из возможностей бюджета, была разработана МВД совместно с минфином дорожная карта, которая будет предусматривать поэтапное финансирование нужд комитета по ЧС».

«Большая доля будет покрываться за счет местных бюджетов, а это почти 17,7 млрд тенге. Тогда как из республиканского бюджета будет порядка 14 млрд выделяться в течение ближайших трех лет. Что касается зарплат, то в бюджете республиканском на 2018-2020 годы для МВД сверх доведенного лимита на увеличение зарплат сотрудников были предусмотрены расходы на ежегодной основе по 30 млрд тенге. В том числе для сотрудников КЧС порядка 4,3 млрд тенге», - сказал он.

При этом он добавил, что они «понимают прекрасно необходимость большего выделения (средств – V), но на сегодня исходят из возможностей бюджета».