SAP покупает аналитический стартап Qualtrics за $8 млрд

Стороны планируют закрыть сделку в первой половине 2019 года. Приобретение станет для SAP крупнейшей сделкой с 2014 года, когда компания приобрела разработчика системы для управления командировочными расходами Concur за $8,3 млрд.

Это вторая по величине сделка на рынке программного обеспечения этого типа после того, как в 2016 году Oracle купил Netsuite за $9,3 млрд., напоминает TechCrunch.

Qualtrics собирает отзывы клиентов с помощью опросов для улучшения продуктов компаний, а также анализирует настроения сотрудников. По собственным данным, стартап обслуживает около девяти тысяч компаний по всему миру. За первые девять месяцев 2018 года Qualtrics получила $289,57 млн выручки (рост на 40% к прошлому году), операционная прибыль выросла почти в два раза, до $2,3 млн.

15 ноября Qualtrics планировала выйти на IPO. Компания рассчитывала привлечь около $200 млн при оценке более $5 млрд. В апреле 2017 года венчурные инвесторы оценили Qualtrics в $2,5 млрд в ходе раунда на $180 млн. Всего с момента основания в 2002 году компания привлекла $400 млн, среди её инвесторов — Sequoia Capital, Accel и Insight Venture Partners.

После сделки с SAP, как ожидается, Qualtrics продолжит работать как самостоятельное подразделение.