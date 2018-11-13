Цены на нефть свыше $130 за баррель ожидают в МЭА к 2040 году

Цена нефти к 2040 году может достигнуть $112 за баррель на фоне спроса, превышающего объем предложения или$137 за баррель при развитии мировой экономики в условиях текущего политического курса. Как сообщает ТАСС , об этом говорится в долгосрочном исследовании World Energy Outlook 2018, опубликованном во вторник Международным энергетическим агентством (МЭА).

Прогноз $112 за баррель вероятен при реализации сценария, который в МЭА обозначили как New Policies Scenarios, то есть в случае реализации ключевыми экономиками мира самых амбициозных долгосрочных стратегий развития. В число последних входят трехлетний план Китая по борьбе с загрязнением воздуха и реформа по изменению топливных стандартов для транспорта в США. Согласно этому сценарию, спрос на нефть к 2040 году достигнет 106,3 млн баррелей в сутки, тогда как добыча составит только 103,4 млн баррелей в сутки. К 2025 году это соотношение составит 102,4 млн баррелей и 99,9 млн баррелей в сутки, а цена нефти - $88 за баррель.

Глобальный спрос на нефть, по прогнозам МЭА, будет расти в среднем на 1 млн баррелей в сутки ежегодно в перспективе до 2025 года. После этого темпы роста замедлятся до 0,25 млн баррелей в сутки. Однако своего пика спрос до 2040 года не достигнет из-за того, что объем разведанных запасов нефти сегодня, одобренных для разработки намного меньше, чем потребуется.

Между тем по другому сценарию Current policies, предполагающему развитие мировой экономики в условиях текущего политического курса, цена нефти и может достичь $137 за баррель, а спрос и предложение – 120,5 млн и 117,2 млн баррелей в сутки соответственно.

Вместе с тем МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах на 110 тыс. баррелей в сутки из-за торговых войн и высоких цен на нефть. Эксперты агентства считают, что «высокие цены на энергоресурсы несут угрозу экономическому росту». В частности, «для многих развивающихся стран высокие цены сопровождаются девальвацией национальных валют по отношению к доллару, глобальная экономика страдает и от торговых войн». В связи с этим МЭА ожидает, что рост спроса на нефть в 2018 году и в 2019 году будет на 110 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущей оценки и составит только 1,3 млн и 1,4 млн баррелей в сутки соответственно. При этом рост предложения от стран «не ОПЕК» в 2018 и 2019 годах составит 2,2 млн и 1,8 млн баррелей в сутки соответственно.

По данным МЭА, страны ОПЕК+ с мая 2018 года увеличили добычу нефти на 1,4 млн баррелей в сутки, но рынку может потребоваться больше нефти «с учетом ожидаемого падения добычи в Иране в объеме 800 тыс. баррелей в сутки, а также нестабильности добычи в Ливии и коллапса в Венесуэле». В целом страны ОПЕК+ без учета падения в Иране, Мексике и Венесуэле увеличили добычу с мая на 1,6 млн баррелей в сутки, США добавили еще 390 тыс. баррелей. Добыча в Иране, Мексике и Венесуэле совокупно упала на 575 тыс. баррелей. Как отмечают в МЭА, весь рост добычи произошел за счет свободных мощностей, которые уже сократились всего до 2% глобального спроса и продолжат сокращаться.

Страны ОПЕК в сентябре 2018 года нарастили добычу нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки до максимального в этом году уровня 32,78 млн баррелей в сутки. Рост обеспечили Саудовская Аравия, африканские производители и ОАЭ. Между тем Иран снизил производство на 180 тыс. – до 3,45 млн баррелей в сутки.

Согласно отчету МЭА, свободные мощности стран ОПЕК сейчас в 2,13 млн баррелей в сутки, из которых 1,52 млн баррелей приходится на Саудовскую Аравию.