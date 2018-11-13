Документ должен быть готов к 1 декабря
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Сагинтаев поручил разработать пошаговый план по снижению тарифов на комуслуги
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству энергетики и министерству национальной экономики разработать к 1 декабря пошаговый план снижения тарифов на коммунальные услуги.

«К 1 декабря министерство энергетики и министерство национальной экономики должны внести пошаговый план, как и насколько будут снижены тарифы на электричество, тепло, водоснабжение, телефонную связь», - сказал Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что «президент поставил задачу перестроить работу, почувствовать социальную ответственность, быть открытыми и заслужить доверие людей».

«Поэтому поручаю министерству энергетики и министерству национальной экономики в первой декаде декабря провести «круглый стол», обсудить этот план действий с участием региональных подразделений, СМИ, представителей прокуратуры, монополистов, депутатов», - сказал премьер.

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