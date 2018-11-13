Сагинтаев поручил разработать пошаговый план по снижению тарифов на комуслуги

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству энергетики и министерству национальной экономики разработать к 1 декабря пошаговый план снижения тарифов на коммунальные услуги.

«К 1 декабря министерство энергетики и министерство национальной экономики должны внести пошаговый план, как и насколько будут снижены тарифы на электричество, тепло, водоснабжение, телефонную связь», - сказал Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что «президент поставил задачу перестроить работу, почувствовать социальную ответственность, быть открытыми и заслужить доверие людей».

«Поэтому поручаю министерству энергетики и министерству национальной экономики в первой декаде декабря провести «круглый стол», обсудить этот план действий с участием региональных подразделений, СМИ, представителей прокуратуры, монополистов, депутатов», - сказал премьер.