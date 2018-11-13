Сагинтаев поручил разработать пошаговый план по снижению тарифов на комуслуги

Документ должен быть готов к 1 декабря
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству энергетики и министерству национальной экономики разработать к 1 декабря пошаговый план снижения тарифов на коммунальные услуги.
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