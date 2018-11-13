Он также предложил провести в Астане конференцию по безопасности в Евразии
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Азиатскую организацию коллективной безопасности предложил создать Назарбаев
фото пресс-службы президента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать организацию коллективной безопасности в Азии.

«Азии нужна, мне кажется, своя организация коллективной безопасности. Думаю, что ее появление – дело времени. Казахстанская инициатива Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором сегодня участвуют 30 государств азиатского континента, могла бы стать фундаментом для будущей организации по безопасности и сотрудничеству в Азии, - сказал Назарбаев на пленарной сессии дискуссионной площадки Astana Club.

«На пути к реализации этой идеи в качестве первого шага» он предложил провести совместные консультативные заседания ОБСЕ, СВМДА, форума АСЕАН по безопасности».

«Секретариаты данных форумов могли бы встретиться для сверки позиций, наше мнение мы доведем официально для тех организаций, о которых я говорил. Целесообразно провести в Астане конференцию по безопасности в Евразии, но не потому что мы все время хотим все провести в Астане, принципиально важно проведение такой встречи независимо от того, какой регион будет избран. Сделать это можно на базе нашего Astana Club», - заявил Назарбаев.

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