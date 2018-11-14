3200 сайтов закрыли в Казахстане с начала года за распространение наркотиков

С начала года правоохранительные органы закрыли 3200 сайтов, распространяющих наркотики, а также завели 125 уголовных дел в отношении покупателей таких веществ, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. Он также сообщил, что МВД предлагает убрать в Казахстане анонимные интернет-платежи, чтобы спецорганы могли отследить, кто и за что делает онлайн оплату, чтобы исключить покупку наркотиков.

«Синтетические наркотики ввозятся к нам из России, Китая, Европы. Попадают через почтовые переводы, и оплачиваются через QIWI-кошелек. Получается, мы ловим только тех, кто покупает. В этом году было заведено 125 уголовных дел, в том числе 89 сокращаются, поскольку эти вещества не входят в список», - сообщил Касымов, отвечая на вопросы депутатов по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров».

По его словам, наркодилеры меняют методы работы. Поэтому в МВД приняли решение по аналогам наркотиков, чтобы бороться с преступностью, но «они постоянно меняют формулы, меняют атомы, не попадают в наш список, и мы не можем привлечь их к ответственности».

«Что мы сейчас делаем? Мы закрываем интернет-ресурсы. В прошлом году закрыли 520, в этом году – 3200 сайтов, которые распространяли. Второе: месяц назад мы вышли с предложением к Нацбанку и министерству финансов. В соответствии с законом «О платежах» до 100 МРП можно платить анонимно – это 240 тыс. тенге. Мы предложили убрать эти анонимные платежи, чтобы видели перемещение денег. Это сейчас рассматривается», - рассказал министр.

В целом, согласно законопроекту, который депутаты одобрили в первом чтении, документ предусматривает наделение правительства полномочиями по утверждению трёх документов: списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в стране, составление сводной таблицы по отнесению их к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженным в незаконном обороте и составление списков заместителей атомов водорода. Наряду с этим определяются основания и порядок включения под госконтроль наркотиков, впервые изымаемых из незаконного оборота. Кроме того, законопроектом уточняется определение понятия «аналогов наркотических средств и психотропных веществ», а также вводится понятие «заместителей атомов водорода».

«Поправки позволят незамедлительно постановлением правительства вводить запрет быстро появляющихся на рынке новых видов синтетических наркотиков, ранее не входящих в наш национальный список запрещенных наркотиков. Это, безусловно, повысит нашу оперативность в пресечении и распространении в нашей стране», - пояснил Касымов, заверив, что принятие законопроекта станет мерой реагирования на угрозу распространения в Казахстане синтетических наркотиков.

Уже в кулуарах министр добавил, что 3 мая текущего года на совещании министров внутренних дел в Париже обсуждался вопрос по финансированию терроризма.

«Вопрос стоит, чтобы во всем мире запретить анонимные платежи. То есть до такого (доходит – V), что в Сирию перечисляют: и родственники, и всевозможные благотворители – финансирование идет. В принципе, весь мир соглашается, что надо запретить», - подчеркнул Касымов.