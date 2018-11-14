Торжественное мероприятие состоялось в павильоне «Нур Алем»
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Назарбаев дал старт торгам на бирже МФЦА
фото Равката Мухтарова

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду принял участие в торжественной церемонии запуска торгов на бирже Международного финансового центра «Астана». Глава государства ударил в гонг, дав старт первым торгам.

«Сегодня мы официально запускаем первые торги на бирже МФЦА. Очень символично, что данное мероприятие проходит в преддверии празднования 25-летнего юбилея нашей национальной валюты - тенге», - сказал Назарбаев, выступая на торжественной церемонии.

По словам председателя правления АО «Самрук-Казына», зарубежные и отечественные инвесторы, несмотря на непростую ситуацию на мировом рынке и большую волатильность, проявили значительный интерес к IPO «Казатомпрома».

«Всего в IPO приняли участие 49 иностранных, 16 отечественных юридических лиц, а также 2700 граждан Казахстана», - сказал Есимов.

Накануне фонд «Самрук-Казына» сообщил, что «Казатомпром» стала первой национальной компанией, успешно разместившей 15% своих акций на Лондонской фондовой бирже по нижней границе диапазона - $11,6 на сумму $451,3 млн. Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Казахстанские инвесторы приобрели 47,5% акции от общего количества размещенных ценных бумаг. Исходя из цены размещения, капитализация компании составила $3 млрд.

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