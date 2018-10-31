Казатомпром определил цену акций в рамках IPO

«Общество намерено подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок (ГДР), удостоверяющих права на простые акции общества, в официальный список ценных бумаг управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск ГДР к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи, а также на включение акций и ГДР в официальный список ценных бумаг на Международной бирже «Астана» (AIX) и их допуск к торгам на AIX», - говорится в сообщении.

Ценовой диапазон IPO и предложения на AIX установлен на уровне $11,6-15,4 за ГДР или за акцию, что подразумевает стоимость акционерного капитала в диапазоне $3-4 млрд. В рамках IPO «Самрук-Казына» будет продавать акции в количестве до 38 903 491 штук, что составляет 15% от общего количества выпущенных акций общества. Одновременно с этим, «Самрук-Казына» предложит не менее 20% от общего количества предлагаемых акций в рамках локального предложения акций и ГДР институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадке AIX.

«Ожидается, что в рамках предложения на AIX акции будут предлагаться по окончательной цене предложения за 1 акцию в тенге, которая будет отражать окончательную цену предложения в долларах США за 1 ГДР с учетом официального обменного курса Национального банка Республики Казахстан, действующему в день, предшествующий дате установления цены по предложению и предложению на AIX», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в соответствии с постановлением правительства «Самрук-Казына» уполномочено продать до 25% от общего количества выпущенных акций общества. При этом фонд может по согласованию с совместными глобальными координаторами принять решение об увеличении количества акций для размещения в рамках IPO в пределах разрешенного лимита.

«Самрук-Казына» предоставит менеджерам опцион дополнительного размещения в размере не более 15% от общего числа ГДР, продаваемых в рамках предложения. Опцион дополнительного размещения включен в указанное выше число предлагаемых акций, и, следовательно, в случае, если опцион дополнительного размещения не будет реализован в полном объеме, то общий размер сделки соответственно уменьшится. Для общества и «Самрук-Казына» будет установлен 180-дневный срок запрета на продажу акций с определенными общепринятыми исключениями в каждом случае», - указывается в сообщении.

Следовательно, до какого-либо увеличения объема предложения и при условии, что 20% предлагаемых акций будет продаваться в рамках IPO на AIX, базовый объем предложения не должен превысить 27 063 298 ГДР, а количество дополнительных ГДР, которые будут выпущены в соответствии с опционом дополнительного размещения, не должно превысить 4 059 495 ГДР.

Окончательная цена будет объявлена ориентировочно 13 ноября или в ближайшее к этой дате время, а условные торги с ГДР начнутся на Лондонской фондовой бирже в 08.00 соответствующего дня.

«Допуск ГДР будет получен, и безусловные сделки с ГДР на Лондонской фондовой бирже начнутся ориентировочно 16 ноября 2018 года или в ближайшее к этой дате время», - уточняется в сообщении.

Вместе с тем допуск акций на AIX будет получен также ориентировочно 13 ноября, и вторичные торги по акциям на AIX начнутся ориентировочно с 14 ноября, условные вторичные торги по ГДР на AIX начнутся ориентировочно 14 ноября. Допуск ГДР на AIX будет получен ориентировочно 16 ноября, а безусловные вторичные торги по ГДР на AIX начнутся ориентировочно с 19 ноября.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступают банки Credit Suisse и J.P.Morgan; совместными букраннерами предложения являются China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc; со-менеджером будет выступать Numis Securities Limited (совместно – менеджеры). Предложение на AIX будет осуществлено под руководством Halyk Finance.