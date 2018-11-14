Больше 1 млрд тенге потребуется на реконструкцию отеля для ДВД Астаны

Больше 1 млрд тенге потребуется вложить в реконструкцию отеля «Рамада Плаза», чтобы переделать здание под нужды ДВД Астаны, сообщил в среду журналистам в кулуарах мажилиса министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. По его словам, эти средства будут выделены из местного бюджета.

«Акимат Астаны сейчас проводит обследования, определяют, проектировщики работают. Деньги будут выделены из местного бюджета, акимата», - сказал Касымов, отметив, что на эти цели потребуется «больше миллиарда».

Он также заверил, что бассейны, сауну и другие составляющие бывшего отеля, которые отдали полицейским, оставлять не будут.

«Мы все это реорганизуем. Там будет зал для подготовки личного состава. Где-то что-то переделаем и сделаем залы для занятий с личным составом. Ну а все остальное будет закрыто… Надо функционально переместить, чтобы из номеров сделать кабинеты. И надо сделать так, чтобы в верхних кабинетах сидели те службы, к которым меньше люди приходят, ниже - к которым приходит народ», - также пояснил министр.

Вместе с тем Касымов сообщил, что здание отеля не будет передано в собственность ДВД, оно будет находиться на балансе акимата столицы.

«Его передали в частную собственность акимата Астаны. Оно раньше принадлежало управделами президента, из республиканской собственности его передали в коммунальную собственность Астаны, а она его отдала ДВД», - заключил глава МВД.