Назначен глава нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары»

Азамат Батыркожа выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища Ракетных войск им. Крылова Н. И. и университета «Туран-Астана». В разные годы работал в министерствах транспорта и коммуникаций, индустрии и новых технологий, образования и науки, в Национальном банке, ОАО «Казахтелеком», в фонде «Самрук-Қазына». Был директором группы управления проектом «Коммерциализация технологий» Проекта Всемирного банка, директором департамента технологического и инновационного развития МИР РК. С 2017 года работал директором ТОО «Научно-технический центр «Синергия».