Решением совета директоров на эту должность назначен Азамат Батыркожа
  • 556
Назначен глава нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары»
фото primeminister.kz

Решением Совета директоров Азамат Батыркожа назначен на должность председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», сообщается на сайте премьер-министра РК.

Азамат Батыркожа выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища Ракетных войск им. Крылова Н. И. и университета «Туран-Астана». В разные годы работал в министерствах транспорта и коммуникаций, индустрии и новых технологий, образования и науки, в Национальном банке, ОАО «Казахтелеком», в фонде «Самрук-Қазына». Был директором группы управления проектом «Коммерциализация технологий» Проекта Всемирного банка, директором департамента технологического и инновационного развития МИР РК. С 2017 года работал директором ТОО «Научно-технический центр «Синергия».

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Снизить тарифы на электроэнергию до конца года поручил Назарбаев
Новости
20-градусные морозы ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана
Новости
Тарифы авиакомпании Fly Arystan будут вдвое ниже действующих на рынке
Новости
Назарбаев объявил выговор министрам нацэкономики, энергетики и главе антимонопольного ведомства
Новости
Преступлением назвал повышение тарифов на комуслуги Назарбаев
Новости
Против еще одного вице-министра энергетики Казахстана начато расследование