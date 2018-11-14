Ранее Службу временно возглавлял Азимхан Джусипов
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Назначен глава Службы государственной охраны
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Ардака Ашимбекулы начальником Службы государственной охраны РК, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее службу временно возглавил Азимхан Джусипов. Указом президента он освобожден от исполнения этих обязанностей.

Ардак Ашимбекулы с 2014 года занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны - начальника службы безопасности первого президента РК. Распоряжением главы государства он освобожден от этой должности. Другим распоряжением президента исполнение этих обязанностей временно возложено на Жасулана Сарсембая – старшего инспектора Третьего управления первого департамента Службы госохраны.

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