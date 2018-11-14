Назначен глава Службы государственной охраны

Ранее службу временно возглавил Азимхан Джусипов. Указом президента он освобожден от исполнения этих обязанностей.

Ардак Ашимбекулы с 2014 года занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны - начальника службы безопасности первого президента РК. Распоряжением главы государства он освобожден от этой должности. Другим распоряжением президента исполнение этих обязанностей временно возложено на Жасулана Сарсембая – старшего инспектора Третьего управления первого департамента Службы госохраны.