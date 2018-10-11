Службу временно возглавил Азимхан Джусипов. Соответствующий указ подписал президент
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Назначен врио начальника службы государственной охраны
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Заместитель начальника службы государственной охраны РК Азимхан Джусипов назначен временно исполняющим обязанности начальника данной службы. Соответствующий указ подписан в четверг главой государства.

«Указом главы государства временно возложено исполнение обязанностей начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан на Джусипова Азимхана Алихановича – заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

При этом другим указом президента ранее занимавший пост начальника службы госохраны Канат Оразкулов освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

49-летний полковник Азимхан Джусипов трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим агробиостанции Казахского государственного национального университета имени Аль-Фараби. В период с 1987 года по 1989 год проходил срочную воинскую службу в рядах Вооруженных Сил СССР в составе группы Советских войск в Германии. После демобилизации поступил в вышеуказанный вуз по специальности «правоведение». Работал в КНБ РК, занимал офицерские и руководящие должности от заместителя начальника отдела до пресс-секретаря председателя КНБ. С 2001 года службу продолжил в службе охраны президента. В мае 2017 года распоряжением президента назначен на должность заместителя СОП РК.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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