Назначен врио начальника службы государственной охраны

«Указом главы государства временно возложено исполнение обязанностей начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан на Джусипова Азимхана Алихановича – заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

При этом другим указом президента ранее занимавший пост начальника службы госохраны Канат Оразкулов освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

49-летний полковник Азимхан Джусипов трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим агробиостанции Казахского государственного национального университета имени Аль-Фараби. В период с 1987 года по 1989 год проходил срочную воинскую службу в рядах Вооруженных Сил СССР в составе группы Советских войск в Германии. После демобилизации поступил в вышеуказанный вуз по специальности «правоведение». Работал в КНБ РК, занимал офицерские и руководящие должности от заместителя начальника отдела до пресс-секретаря председателя КНБ. С 2001 года службу продолжил в службе охраны президента. В мае 2017 года распоряжением президента назначен на должность заместителя СОП РК.