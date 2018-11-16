В Нацбанке считают, что усилий одного регулятора недостаточно для повышения доверия к финансовому сектору
Банковский сектор Казахстана «сильно зарегулирован» - Нацбанк
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Банковский сектор Казахстана «сильно зарегулирован». Такое мнение высказал начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешний коммуникаций Национального банка Казахстана Александр Терентьев на сессии «Защита прав потребителей финансовых услуг в реалиях современного времени. Взгляд в будущее» на VIII Конгрессе финансистов Казахстана. Кроме того, он считает, что для повышения доверия к финансовому сектору усилий одного регулятора недостаточно.

«Сейчас мы видим, что наш банковский сектор действительно достаточно сильно зарегулирован. Мы можем бесконечно продолжать работу по законодательному ограничению действий субъектов финансового рынка. В результате чего ужесточение регулирования без глубоко анализа регуляторного воздействия на рынок и его последующее развитие может привести к тому, что банки перестанут кредитовать, от чего потеряют как сами финансовые институты, так и потребители. В связи с чем к вопросам выработки новых нормативов регулирования финансового сектора необходимо подходить очень аккуратно», - сказал Терентьев.

Он подчеркнул, что усилий одного регулятора недостаточно для того, чтобы повысить доверие к финансовому сектору.

«Мы предлагаем банкам проводить серьезную преддоговорную работу, создавать «карты лояльности» для клиентов, содержащие конкретные пути урегулирования ситуаций клиентов, повышать свою ответственность перед потребителем и финансовую грамотность. Очень многих проблем с неплатежами по кредитам можно было бы избежать, если бы банки еще на этапе предоставления услуги профессионально консультировали своих потенциальных заемщиков обо всех имеющихся рисках», - пояснил Терентьев.

В заключение он отметил, что «в свою очередь, потребители должны стремиться повышать свою ответственность за принимаемые ими решения и обязательства».

Меруерт Сарсенова
Меруерт Сарсенова

Журналист

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