Но местами прогнозируются снег и метель, на юге республики будет без осадков
  • 166
Потепление ожидается в Казахстане в выходные
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Повышение температуры воздуха ожидается в Казахстане 17-19 ноября. Местами прогнозируются снег и метель, на юге республики будет без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атлантических циклонов, перемещающихся через северную половину Европейской части России и Западную Сибирь, на Казахстан начнет поступать теплый и влажный воздух с Атлантики. С ним-то в выходные дни и предполагается повышение температуры, а также местами снег, метель, ветер 15-20 м/с. На юге республики пока без осадков, но также повышение температуры, а на юго-востоке в воскресенье и понедельник снег ожидается преимущественно в горных районах», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана самая низкая ночная температура воздуха -10-18°С, местами минус -20-28°С отмечалась в южной половине республики, что ниже климатической нормы на 8-15°С.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Производство на «АрселорМиттал Темиртау» из-за ЧП практически остановлено
Новости
Снег ожидается в Казахстане в выходные
Новости
Мажилис одобрил введение единого совокупного платежа для самозанятых
Новости
Спрос на акции «Казатомпрома» на бирже Лондона почти вдвое превысил предложение
Новости
Глава МВД наградил посмертно Дениса Тена медалью
Новости
Холодная погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня