Потепление ожидается в Казахстане в выходные

Повышение температуры воздуха ожидается в Казахстане 17-19 ноября. Местами прогнозируются снег и метель, на юге республики будет без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атлантических циклонов, перемещающихся через северную половину Европейской части России и Западную Сибирь, на Казахстан начнет поступать теплый и влажный воздух с Атлантики. С ним-то в выходные дни и предполагается повышение температуры, а также местами снег, метель, ветер 15-20 м/с. На юге республики пока без осадков, но также повышение температуры, а на юго-востоке в воскресенье и понедельник снег ожидается преимущественно в горных районах», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана самая низкая ночная температура воздуха -10-18°С, местами минус -20-28°С отмечалась в южной половине республики, что ниже климатической нормы на 8-15°С.